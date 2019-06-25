عقد إضافي لـ «أرابتك» في حقل بوحصا بـ 315 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة أرابتك القابضة فوز شركة «الهدف للإنشاءات الهندسية» التابعة لها بمبلغ إضافي نحو 315 مليون درهم من شركة «تيكنيكاس ريونيداس»، وذلك لتنفيذ أعمال الإنشاءات لمشروع «أدنوك البرية» للتطوير المتكامل لحقل بوحصا.

وأضافت الشركة في بيان لسوق دبي المالي أن ذلك يرفع قيمة العقود الكلية للشركة التابعة إلى 836 مليون درهم، مقارنة بنحو 521 مليون درهم تم الإعلان عنها مسبقاً في نوفمبر 2018.

وذكرت أرابتك أن نطاق أعمال «الهدف للإنشاءات» يشمل الإنشاءات العامة التوسعية لمنصات الآبار المدمجة الحالية، بالإضافة إلى المرحلة الثانية من عملية الرفع بالغاز، والمرحلتين الأولى والثانية من إعادة حقن الماء الناتج. وستبدأ الشركة أعمال المشروع في يونيو الجاري، ولمدة 28 شهراً.