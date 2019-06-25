أكسفورد: دبي مركز للإبداع والابتكار العالمي

المصدر: دبي-أشرف رفيق , سيد صالح

ذكرت «أكسفورد بزنس جروب» البريطانية للأبحاث والاستشارات أن دبي مستمرة في تعزيز مكانتها العالمية كمركز للابتكار والإبداع، حيث أنشأت مركزاً لتطوير حلول بلوك تشين، وهي خطوة تتفق مع استراتيجيتها في استخدام التقنيات الجديدة في مختلف المجالات، وتوسيع نطاق استخدام التقنية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف تقرير المجموعة أن السلطات في دبي تهدف إلى إجراء 100% من العمليات والصفقات عن طريق تقنية بلوك تشين بحلول 2020. وأعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي أنها سوف تضع بيانات القضايا على منصة بلوك تشين.

وتضع حكومة دبي التغيرات التقنية وإدارة المعلومات في قلب استراتيجيتها، وسيعمل مركز حلول بلوك تشين على تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وعلم الإنسان الألي والطب الدقيق ودراسة التتابع الجيني المحتمل، وجاء الإعلان عن هذا المركز بناء على تعاون بين دبي والمنتدى الاقتصادي العالمي. ويعزز تعاون دبي مع المنتدى جهود الإمارة من أجل تنصيب نفسها رائداً إقليمياً في مجال الأبحاث والتطوير والابتكار.

وسلّطت المجموعة الضوء على دور أبوظبي في حركة العمران العالمية، حيث نشرت المجموعة تقريراً بعنوان «دور أبوظبي في التخطيط العمراني العالمي».

واستعرض التقرير إسهامات أبوظبي في حركة النهضة العمرانية العالمية، وذكر أنها تضطلع بدور حيوي في هذه الحركة، وهو ما يتمثل في عدة إشارات، من أبرزها حرصها على استضافة الأحداث والفعاليات العالمية والإقليمية المهمة المتعلقة بالتخطيط العمراني والاستدامة.

وأضاف أن من أبرز إسهامات أبوظبي أيضاً مواكبتها لأحدث التقنيات المستخدمة في التخطيط الحضري والبناء، مثل تَبنّيها أخيراً لتقنية «نمذجة معلومات المباني»، التي تعتمد على استغلال تقنيات البعد الثالث في وضع نماذج للمباني.