116 ألف درهم دقيقة الإعلان على برج خليفة

المصدر: دبي - بشار باغ

يصل سعر العرض الضوئي الإعلاني العالي الدقة «HD» على كامل واجهة برج خليفة لمرة واحدة ولمدة 3 دقائق إلى 350 ألف درهم، خلال نهاية الأسبوع من الثامنة حتى العاشرة مساءً، أي أن قيمة الدقيقة الواحدة 116.6 ألفاً، فيما يبلغ السعر بقية أيام الأسبوع لـ3 دقائق 250 ألف درهم.

وتصل قيمة العرض لمرتين تستغرق كل منهما 3 دقائق خلال كامل أيام وعطلة نهاية الأسبوع بما يشمل عطلة نهاية الأسبوع إلى 500 ألف درهم. ومقابل مليون درهم، يمكن عرض إعلان ضوئي لـ5 مرات تستغرق كل منها 3 دقائق، خلال أيام وعطلة نهاية الأسبوع بين الساعة السابعة مساءً و12 منتصف الليل.

350 ألف درهم قيمة الإعلان على برج خليفة لـ 3 دقائق