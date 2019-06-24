المصدر: دبي-أشرف رفيق

توقع تقرير حديث أن يصل حجم قطاع الطيران في الإمارات الى 323.6 مليار درهم بحلول عام 2030.

وقال تقرير صادر عن مجلس المطارات العالمي إن مساهمة قطاع الطيران في اقتصاد الإمارات العام الماضي بلغت 15% من إجمالي الناتج المحلي.

ويأتي هذا النمو المتوقع في القطاع في الوقت الذي وضع فيه مجلس المطارات العالمي مطار آل مكتوم الدولي في الترتيب التاسع عشر عالمياً من حيث عدد المسافرين، بينما يحتل مطار دبي المركز الأول في عدد المسافرين الدوليين. والمتوقع لمطار آل مكتوم الدولي بعد الانتهاء من توسعاته أن تبلغ طاقته 160 مليون راكب و12 مليون طن من البضائع المنقولة جواً سنوياً.

وتمثل الإمارات 45% من حجم قطاع الطيران في الوطن العربي، بناء على عدد المسافرين وطاقة مقاعد الطائرات.