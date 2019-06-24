دبي مطار العالم ووجهته.. واقع تثبته الأرقام

المصدر: دبي - لؤي عبد الله

تؤكد كافة الدراسات والأرقام مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «نحن مطار العالم ووجهته»، حيث يسيطر مطار دبي على أهم الطرق الجوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى العالم.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن مطار دبي يعتبر محطة لنحو 100 شركة طيران ويتعامل مع 250 ألف مسافر كمتوسط يومي بإجمالي أكثر من 1.7 مليون مسافر أسبوعياً، ومتوسط 7.5 ملايين مسافر شهرياً.

وأظهرت دراسة نشرتها شركة الاستشارات البريطانية المختصة في قطاع الطيران «OAG» أن معظم خطوط الطيران الرئيسة من وإلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى العالم تمر عبر مطارات دبي، كما أن هناك بعض الخطوط الجوية ضمن هذه المنطقة تعتبر من أكثر الخطوط الجوية ازدحاماً ونشاطاً عالمياً.

ووفقاً لتصنيف «OAG»، فإن دبي استحوذت على أهم 7 مسارات جوية دولية من وإلى وداخل المنطقة، حيث تصدر خط «دبي - الكويت» خطوط الطيران الأكثر ازدحاماً ونشاطاً في المنطقة بواقع 14.58 ألف رحلة خلال العام الماضي قامت بها 4 شركات طيران، ويأتي هذا الخط في المركز العاشر عالمياً من حيث خطوط الطيران الأكثر نشاطاً.

خطوط

وأظهرت الدراسة أن خط «دبي - مسقط» في المركز الثاني من حيث أكثر خطوط الطيران الدولية نشاطاً على مستوى المنطقة مسجلاً 12.68 ألف رحلة، وحل خط «البحرين - دبي» ثالثاً بـ 12.57 ألف رحلة.

وأشارت إلى أن هناك 5 شركات طيران تعمل على خط «دبي -الرياض» الذي يعتبر الرابع من حيث الخطوط الدولية الأكثر نشاطاً في المنطقة والتي شغلت 12.55 رحلة في الاتجاهين.

مسافرو الترانزيت

أما على صعيد خطوط الطيران من الشرق الأوسط إلى الوجهات البعيدة، فقد تصدر «دبي -هيثرو» الخطوط الأكثر ازدحاماً ونشاطاً، حيث قامت 3 شركات طيران بتشغيل 7.1 آلاف، رحلة بينما جاء خط «دكا - دبي» في المركز الثاني بـ 4.98 آلاف رحلة، وخط «دبي -هونغ كونغ» في المركز الخامس مسجلاً 3.64 آلاف رحلة و«دبي - سنغافورة» سادسا بـ 3.62 آلاف رحلة، و«دبي مانيلا» في المركز الثامن، حيث قامت 3 شركات طيران بتشغيل 3.29 آلاف رحلة.

ويظهر الدور الاستراتيجي لمطارات دبي في عمليات الربط من خلال نسبة مسافري الترانزيت من إجمالي المسافرين عبر المطار، حيث أظهرت بيانات «كوليرز إنترناشونال» الصادرة عن شركة ريد ترافيل إكزيبشنز المنظمة لمعرض سوق السفر العربي 2019 أن نسبة مسافري العبور «الترانزيت» عبر مطار دبي الدولي بلغت 63% من إجمالي 89 مليون مسافر 2018.

الطاقة الاستيعابية

من جهة أخــرى، تواصــل مؤسسة مطـــارات دبي العــمل عبر خطة «دي إكس بي بلـــس»، لزيـــادة الطاقة الاستيعابية لمطار دبي الدولي من 100 مليون إلى 118 مليون مسافر بحلول 2023، دون إضافة أي بنية تحتية جديدة، من خـــلال العمل على إنجاز إجراءات السفر قبل الوصول إلى المطار، وتحسين إجراءات الهجرة والتفتيش الأمني، وأنظمة إدارة المطار والحركة الجوية.

ويصل إجمالي عدد الرحلات في مطار دبي الدولي إلى 8500 رحلة أسبوعية وفقاً لمؤسسة مطارات دبي، تسيرها الناقلات العاملة في المطار إلى 240 وجهة حول العالم.