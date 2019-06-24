7 شركات جديدة تنضم يومياً إلى «دبي للسلع»

المصدر: دبي - البيان

حقّق مركز دبي للسلع المتعددة نتائج قياسية ونمواً قوياً على مستوى كل أنشطة أعماله في 2018، فقد شهد المركز انضمام 1868 شركة جديدة إلى منطقته الحرة، بنمو نسبته 12% على أساس سنوي عن 2017.

كما واصل المركز إحراز تقدم في أعمال البناء بمشروعه المرتقب «أبتاون دبي» الذي سيسهم عند اكتماله في توفير مساحات جديدة عالية الجودة تلبي الطلب المتزايد. ويحتضن المركز اليوم أكثر من 15 ألف شركة مسجلة، ويشهد يومياً انضمام 7 شركات جديدة في المتوسط.

ويؤكد المركز بذلك دوره الرائد في تعزيز تدفقات تجارة السلع. وتشكل إيرادات الشركات المسجلة في المركز مجتمعة أكثر من 10 % من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، وتعد مساهماً إيجابياً في تحقيق أهداف استراتيجية التنويع الاقتصادي طويل الأمد التي تنتهجها الإمارات .

وقال أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة: 2018 كان عاماً إيجابياً للغاية بالنسبة لمركز دبي للسلع المتعددة. ويمثل نجاحنا المستمر دليلاً على الأسس القوية التي أرست دعائمها القيادة الحكيمة للإمارات لبناء قطاع تجارة قوي في البلاد وتعزيز مكانة دبي باعتبارها واحدة من أكثر مدن العالم جاذبية لممارسة الأعمال التجارية سواء معها أو عبرها.

بورصة الماس

وأدى النمو الكبير في عدد الشركات المنضمة إلى المنطقة الحرة للمركز إلى تسجيل نمو قياسي في حجم تدفقات تجارة السلع عبر دبي خلال 2018. فقد استضافت بورصة دبي للماس 27 مناقصة في العام الماضي حيث بلغت قيمة الماس الذي تم بيعه خلالها 1.2 مليار درهم (328 مليون دولار)، ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة مع 13 مناقصة بلغت قيمة مبيعاتها 103 ملايين درهم (28.5 مليون دولار) في 2017.

سجلت بورصة دبي للذهب والسلع رقماً قياسياً في أحجام التداول خلال 2018، حيث تم تداول 22.26 مليون عقد بقيمة إجمالية 1.74 تريليون درهم (475 مليار دولار)، ما يمثل نمواً بنسبة 28% على أساس سنوي بجانب كونه أعلى حجم تداول تراكمي سنوي تسجله البورصة في تاريخها.

وبلغت قيمة تجارة السلع التي تم توثيقها عبر منصة تريد فلو التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة 126 مليار درهم (35 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 37% مقارنة بالعام 2017.

وفي نوفمبر 2018، احتفل مركز دبي للسلع المتعددة بالإطلاق الأولي لمركز القهوة التابع له والذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، وهو منشأة حديثة مكيفة بمساحة تمتد على 7.500 متر مربع. ومن المتوقع أن يقوم المركز بمعالجة نحو 20 ألف طنٍ من البن الأخضر سنوياً، بقيمة تجارية سنوية 367 مليون درهم (100 مليون دولار أمريكي).

ويمثل افتتاح مركز القهوة خطوة مكملة لمركز الشاي التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، والذي تعامل خلال العام الماضي مع 53 مليون كيلوغرام من الشاي.

جذب وتعزيز التدفقات التجارية

في إطار مهمته المتمثلة في استقطاب الشركات الأجنبية إلى دبي وتمهيد طرق التجارة عبر الإمارة، وقع مركز دبي للسلع المتعددة 10 مذكرات تفاهم في 2018 مع عدد من المؤسسات الدولية البارزة بهدف تعزيز العلاقات الثنائية معها وتشجيع تبادل المعرفة وتطبيق أفضل الممارسات الدولية. وتتضمن مذكرات التفاهم الموقعة شراكات مع مؤسسات رائدة مثل «معهد المديرين الهندي» و«المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية»، و«مركز أستانا المالي الدولي».

ومن خلال برنامج حملاته الترويجية الدولية المباشرة، زار المركز عدداً من الأسواق الدولية المهمة والتقى شركاء تجاريين رئيسيين لدولة الإمارات بما في ذلك المملكة المتحدة والصين والهند وألمانيا وإسبانيا.

كما التقى المركز خلال جولاته بالعديد من قادة الأعمال الأجانب مسلطاً الضوء على مزايا وإجراءات تأسيس مكاتب في دبي، عاصمة الأعمال التي توفر وصولاً لا مثيل له إلى بعض الأسواق الأسرع نمواً في العالم.

جوائز

حصد المركز جائزة «أفضل منطقة حرة في العالم 2018» من مجلة «إف دي آي» التي تصدرها صحيفة فينانشال تايمز للسنة الرابعة على التوالي. كما حصد المركز جائزة «أفضل منطقة حرة في الشرق الأوسط للعام»، و«أفضل منطقة حرة في العالم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للعام»، و«أفضل منطقة حرة في الشرق الأوسط للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للعام»، بجانب تقدير رسمي للمركز عن تميزه في 6 مجالات.

أبراج بحيرات جميرا

وأحرز المركز تقدماً كبيراً في أعمال البناء بمشروعه العقاري «أبتاون دبي»، حيث تم الانتهاء من أعمال بناء الدعامات الخرسانية والأساس الحصيري لأول برج شاهق الارتفاع في المشروع. وفي 2018، منح المركز شركة «بالحصا سكس كونستراكت» عقد إنشاء برج «أبتاون تاور».

وأطلق المركز النسخة الثانية من تقريره الذي يحمل عنوان «مستقبل التجارة». ويقدم التقرير معلومات مهمة وتحليلات لأبرز الخبراء والمتخصصين في القطاع، ويتناول آفاق تجارة السلع العالمية على مدى 10 سنوات مقبلة.

وطرح التقرير أيضاً «مؤشر تجارة السلع» الذي يصنّف المحاور العشرة الأساسية ضمن تجارة السلع العالمية وفقاً لـ16 عاملاً. واحتلت الإمارات المركز الأول في المؤشر للعام 2018. ووصل المركز إلى المرحلة النهائية في فئة أفضل «محتوى عالمي» في جوائز أسبوع العلاقات العامة 2019 تقديراً لأبحاثه المتعمقة.

استدامة

أصدر مركز دبي للسلع المتعددة النسخة الأولى لتقرير الاستدامة خلال عام 2018، والذي سلّط الضوء على أدائه الاجتماعي والاقتصادي والبيئي ضمن إطار الاستدامة المعتمد لديه. وفي عام 2018 أيضاً، أصبح المركز أول منطقة حرة في الإمارات توقّع على مبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة.

كما أنشأ المركز لجنة توجيهية خاصة للإشراف على جهوده في دعم أهداف التنمية المستدامة ضمّت أعضاء من كل أقسام عمله، وذلك بهدف توجيه استراتيجية المنطقة الحرة وضمان الالتزام بمبادئ الاستدامة في جميع مراحل سلسلة التوريد فيها.