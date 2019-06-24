مذكرة تفاهم لتطوير التعاون بين «الاتحاد لائتمان الصادرات» و«الأردنية لضمان القروض»

المصدر: دبي- البيان

وقّعت الاتحاد لائتمان الصادرات، مذكرة تفاهم مع الشركة الأردنية لضمان القروض، لاستكشاف وتطوير وتعزيز العلاقات التجارية بين الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية.

وستمكّن هذه الشراكة، البلدين من تعزيز أنشطة التجارة والأعمال، من خلال تبادل المعلومات، ومشاركة أفضل الممارسات التجارية، وتنفيذ برامج تدريبية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما ستتيح للشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، فرص التوسع على الصعيد الدولي، من خلال تزويدها بمجموعة شاملة من الحلول المالية من شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، إلى جانب خبرتها في مجال بوالص التأمين وإدارة المخاطر، وتقييم مخاطر البلدان، والمطالبات والاسترداد.

وستقدم الاتحاد لائتمان الصادرات، خطط الضمان المصممة خصيصاً للشركة الأردنية لضمان القروض، وهي ضمان القروض، وضمان ائتمان الصادرات، والائتمان المحلي. وستمكّن حلول الحد من المخاطر هذه، من تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل، ما يضمن نموها المستدام.

وقع المذكرة ماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، والدكتور محمد الجعفري المدير العام للشركة الأردنية لضمان القروض. وتعكس مذكرة التفاهم، قوة الروابط بين الإمارات والأردن، وتمثل خطوة لتعزيز العلاقات الثنائية.

ووفقاً لإحصاءات وزارة الاقتصاد، ارتفع إجمالي حجم صادرات التجارة غير النفطية بين الإمارات والأردن، إلى 741 مليون دولار في 2018، مقارنة مع 610 ملايين دولار في 2017.