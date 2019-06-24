1.2 % نمو التوظيف في الإمارات خلال الربع الأول

المصدر: أبوظبي - وام

سجل التوظيف في الإمارات بشكل عام نمواً بنسبة 1.2% على أساس ربع سنوي خلال الربع الأول 2019 مقارنة بانخفاض قدره 0.6% في الربع السابق.

وجاءت الزيادة متسقة مع التحسن المقدر في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 1.6% و بنمو نسبته 0.5% في الربع السابق.

وساهم قطاع العقارات والقطاعات الأخرى التي تمثل 12.4% و16.1% من إجمالي التوظيف بغالبية التوسع الذي شهده التوظيف والذي زاد في القطاع العقاري خلال الربع الأول بنسبة 4.4% مقارنة مع العام الماضي مقابل زيادة 2.9% في الربع السابق.

وحققت القطاعات الأخرى ارتفاعاً في التوظيف بنسبة 4.8% على أساس سنوي في الربع الأول مقابل زيادة قدرها 3.1% في الربع الرابع 2018.

وواصل قطاع البناء الذي يوظف 33.6% من العمالة في القطاع الخاص الانخفاض في الربع الأول 2019 بمعدل 1.3% مقابل انخفاض 1.7% في الربع الرابع 2018.

وسجل قطاع الخدمات (يمثل حصة 21.7% من التوظيف بالقطاع الخاص) انخفاضاً نسبته 1.8% في الربع الأول مقابل انخفاض 2.4% في الربع الرابع 2018. وعلى أساس ربع سنوي، شهد التوظيف في القطاع الخاص زيادة بنسبة 1.2% في الربع الأول 2019 مقارنة بانخفاض نسبته 0.6% في الربع السابق. ومن الملفت أن التحسن كان ملحوظاً في جميع القطاعات.

وكان ارتفاع التوظيف في جميع القطاعات الاقتصادية مترادفاً مع القروض الممنوحة للقطاع الخاص، والتي استمرت في الزيادة في الربع الأول 2019. وارتفع إجمالي الائتمان على أساس ربع سنوي بنسبة 1.3% في الربع الأول من عام 2019 مقارنة بزيادة 0.9% في الربع السابق. وعلى أساس سنوي زاد الائتمان الممنوح للقطاعات الاقتصادية 3.8% في الربع الأول 2019 مقارنة بزيادة 3.9% في الربع السابق.

ويشمل سوق العمل في الدولة ثلاث مجموعات رئيسة وهي أبوظبي ودبي والمناطق الشمالية ويغطي القطاع الخاص (عدا المناطق الحرة). وتظهر بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين أن إجمالي عدد الموظفين في الدولة وصل إلى 5.06 ملايين موظف نهاية الربع الأول من 2019 منها 27.1% في أبوظبي و51.6% في دبي ونحو 21.4% في الإمارات الأخرى.

أبوظبي

وفي أبوظبي، زاد التوظيف على أساس ربع سنوي بنسبة0.1% في الربع الأول 2019 مقارنة بانخفاض 1.2% في الربع السابق.

وكان الارتفاع مدفوعاً بقطاعي العقارات والنقل والتخزين والاتصالات اللذين شهدا زيادة بنسبة 1.9% و0.2% على التوالي. كما شهد التوظيف في قطاع الصناعة التحويلية زيادة طفيفة في الربع الأول بنحو 0.03% مقارنة بانخفاض 0.6% في الربع الرابع 2018. وتوظف هذه القطاعات حوالي 29% من إجمالي التوظيف بأبوظبي.

وفي المناطق الشمالية زاد التوظيف بنسبة 2.3% في الربع الأول 2019 مدفوعاً بشكل رئيس بقطاعات العقارات والبناء والخدمات والصناعة التحويلية والتي ارتفعت بنسب 3.5% و2.4% و2.2% و1.2% على التوالي. وهذه القطاعات توظف 79.7% من إجمالي العمالة بالمناطق الشمالية.

دبي

زاد التوظيف في دبي بنسبة 1.3% في الربع الأول مقارنة بانخفاض بنسبة 0.1% في الربع السابق لزيادة فرص العمل بالعقارات والبناء والصناعة التحويلية بنسب 2.7% و1.5% و2.1% على التوالي. كما تحسن التوظيف في الخدمات والنقل والتخزين والاتصالات 0.1%. وتمثل الوظائف بهذه القطاعات 87% من إجمالي التوظيف بدبي.