«الاقتصاد» تتابع برامج التعاون التجاري والفني مع كوريا

المصدر: سيؤول - البيان

بحث المهندس محمد الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، جوانب التعاون الاقتصادي والتجاري والفني مع جمهورية كوريا الجنوبية، وذلك خلال اجتماع المتابعة الأول لقرارات الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، والذي عُقد بالعاصمة الكورية سيؤول، بحضور هو جون كيم، نائب الوزير للشؤون الدولية في وزارة الاستراتيجية والمالية الكورية، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي ومستشاري الجانبين من أعضاء الفريق الفني للجنة الاقتصادية المشتركة.

ويأتي انعقاد اجتماع المتابعة الأول في ضوء توصيات الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، بضرورة عقد اجتماعات على مستوى وكلاء الوزارتين والفرق الفنية لمتابعة الملفات الاقتصادية التي تم الاتفاق بشأنها والعمل على تنشيطها ومعالجة مختلف التحديات لتحقيق نتائج ملموسة تخدم جهود التعاون الثنائي.

وتناول الاجتماع تطورات تنفيذ خطط وبرامج التعاون المحددة في عدد من القطاعات ذات الأولوية، شملت الطاقة والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والتجارة والصناعة والتعليم والابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن التعاون في مجالات الخدمات الصحية والملكية الفكرية والخدمات المالية، إلى جانب قطاعات تتعلق بالبيئة والزراعة والمواصفات والمقاييس خاصة المرتبطة بتراخيص واعتمادات «الحلال» لهيئة المواصفات والمقاييس بالدولة، مع التركيز على فرص تطوير التعاون في قطاع الطيران المدني، والذي يشكل عنصرا حيويا لمد جسور التعاون الثنائي بين البلدين.

وأكد الجانبان كفاءة البرامج وخطط التعاون التي تم تطويرها على مدار اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة، والتي ساهمت في تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات الحيوية.

وقال الشحي إن الإمارات وكوريا نجحتا في تطوير نموذج نشط ومتميز للتعاون المثمر في القطاعات ذات الأولوية، ما أسفر عن العديد من البرامج والآليات المشتركة التي تخدم الأجندة الاقتصادية لحكومتي البلدين.

وأشار إلى أن انتظام اجتماعات اللجنة المشتركة يترجم إرادة حقيقية ورغبة متبادلة في الارتقاء بمستويات التعاون إلى آفاق أكثر تقدماً، وقد شكل قطاع الملكية الفكرية قصة نجاح على أجندة التعاون المشترك والتي نتطلع لمواصلتها والبناء عليها.

وتابع: نجح الجانبان في إنجاز نحو 87% من الخطط المتفق عليها ضمن بنود محضر الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المشتركة المنعقد في مارس 2018، ما يؤكد الجهود المبذولة لمواصلة الارتقاء بهذه الشراكة إلى آفاق أكثر تنوعاً وتميزاً.

وقال الشحي إن الإمارات لديها رؤية واضحة لتعظيم مساهمة الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في اقتصادها الوطني بما يخدم سياسات التنوع الاقتصادي والتحول إلى اقتصاد معرفي مستدام، وتتعاون الدولة في ذلك مع شركائها من الدول التي تمتلك خبرات وتجارب عالمية رائدة، ومن بينهم كوريا الجنوبية، حيث يحتل قطاع ريادة الأعمال والابتكار والملكية الفكرية مساحة مهمة على خارطة التعاون الثنائي بين البلدين.

واتفق الجانبان على بدء التحضير للدورة السابعة من أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين والمزمع عقدها في شهر مارس من العام القادم في أبوظبي.