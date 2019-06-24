43.2 % تراجع الهجمات الإلكترونية في الإمارات خلال 5 أشهر

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

انخفض عدد الهجمات التي استهدفت المواقع الإلكترونية في الإمارات بنسبة 43.2% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بحسب بيانات أعلنتها هيئة تنظيم الاتصالات.

وكشفت البيانات الصادرة أمس عن أن عدد الهجمات انخفض إلى 113 هجمة في الفترة من يناير إلى مايو الماضي، وذلك في مقابل 199 هجمة خلال الفترة المقابلة من 2018، وذلك بفضل جهود الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع للهيئة والذي يعمل على التصدي لمخاطر واختراقات الإنترنت.

وأظهرت البيانات أن 60 هجمة كانت آثارها شديدة أو حادة و28 هجمة منخفضة و25 هجمة متوسطة، وكان أخطر البرامج الخبيثة للشهر الماضي إشعاراً متقدماً عن ثغرة أمنية في نظام متصفح الإنترنت «إنترنت إكسبلورو».

وفي مايو وحده، وصل عدد الهجمات إلى 25 في مقابل 44 هجمة خلال مايو 2018، بانخفاض 43.18%. وكان عدد الهجمات انخفض 23.4% العام الماضي إلى 413 هجمة مقابل 539 هجمة خلال 2017.

وبلغت إحصائيات تقييم كشف الثغرات واختبار الاختراق 35 منذ بداية العام منها 22 فحص ثغرات و13 اختبار اختراق، وبلغ عدد الإصابات 21323 في دبي و5617 في أبوظبي و2849 في الشارقة و1454 في العين و938 في عجمان و318 في الفجيرة فيما لم تسجل رأس الخيمة أي إصابات.

ونصحت الهيئة بالاطلاع على آخر تحديثات الأمن السيبراني، والحفاظ على كشف حساب ورقي وضبط إعدادات الهاتف بحيث يغلق تلقائياً وعدم حفظ كلمات المرور أو أية معلومات عامة على الهاتف بطريقة يسهل فهمها أو تفسيرها من قبل شخص آخر.