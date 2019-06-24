معرض المشاريع الناشئة المبتكرة بعجمان يفتح آفاقاً جديدة أمام رواد الأعمال

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

استقطب معرض «الشركات الناشئة المبتكرة» الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عجمان بالتعاون مع مركز الابتكار في جامعة عجمان، ومركز عجمان X، اهتماماً كبيراً. وجاء تنظيم المعرض بهدف تحفيز المشاريع الناشئة على تبني الإبداع والابتكار في المنتجات والخدمات والخطط التشغيلية والتسويقية والعمليات الإدارية. وشارك في المعرض 12 مشروعا لرواد الأعمال في مجالات متنوعة شملت الطاقة والبيئة وتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي والمسؤولية المجتمعية.

وأشاد المشاركون بالمعرض لتوفيره منصة مهمة للترويج لأعمالهم وفتح آفاق جديدة لهم عبر التواصل مع الشركات ورجال الأعمال حتى تجد مشاريعهم النور.

مشاريع

وشاركت شيخة النعيمي الطالبة الجامعية بمشروع «كلاستر» وهو عبارة عن جهاز يوضع في مواقع العمل لقياس نسبة الكحول بين العمالة وكذلك يقوم بعملية التدقيق على الحضور والغياب عن طريق بصمة الأصبع.

ويسهم الجهاز في تعزيز السلامة المهنية بين العمال في القطاعات الاقتصادية المتعددة. وأكدت أن المعرض وفر الفرصة لتعريف الشركات بالابتكارات الحديثة والترويج لأعمال الرواد وفتح آفاق جديدة لهم لترى أعمالهم النور. وأشادت بجهود غرفة تجارة وصناعة عجمان ومساندتها للمشاريع المبتكرة لرواد الأعمال.

طاقة شمسية

ومن جانبه، أشار المهندس يعقوب عبد الله آل علي، والذي شارك بمشروع عن الطاقة الشمسية، إلى أهمية المعرض في الترويج للمشاريع وتبادل الخبرات بين المشاركين، موضحا بأن مشروعه يأتي ضمن نطاق اهتمامات القيادة الرشيدة في الدولة بموضوع الطاقة المتجددة. والمشروع يقوم على منصة لتداول الطاقة الشمسية وبيعها بتكلفة أقل حتى تصبح الطاقة الشمسية ضمن الحلول الاقتصادية لاستخدمها في المجالات المختلفة.

وذكر أن فكرة المشروع ترتكز على توفير أماكن لألواح الطاقة الشمسية وبيعها إلى المستهلكين، مشيراً إلى إمكانية استفادة رجال الأعمال من المشروع بتوفير طاقة نظيفة بتكلفة أقل من إنتاج الطاقة الكهربائية.

ومن جهتها، أشادت شيماء الصعب وهي من المشاركات في المعرض بجهود وحرص غرفة تجارة وصناعة عجمان ومركز الابتكار في جامعة عجمان على توفير فرصة حقيقة لرواد الأعمال للترويج لمشاريعهم المبتكرة، موضحة بأنها تشارك بمشروع «شموع الصويا» وهي شموع طبيعية تصنع من زيت الصويا، إضافة إلى عطور طبيعية وتوزع هذه المنتجات في الفنادق والمنتجعات السياحية وهي منتجات صديقة للبيئة.

كما أشارت إلى أن جلسات العمل المصاحبة للمعرض أتاحت الفرصة لأصحاب المشاريع لاستعراض الأفكار وكيفية تطبيقها على أرض الواقع لرجال الأعمال وممثلي الدوائر الحكومية، وذلك للاستفادة من المشاريع المشاركة في المعرض.

دعم الشباب

ومن جهته أكد سالم السويدي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان، حرص الغرفة على دعم الشباب من رواد الأعمال وفتح آفاق جديدة لهم، مشيرا إلى أن الهدف من المعرض هو دعم المشاريع الاقتصادية المبتكرة وتقديم خدمات متميزة لأعضاء الغرفة وإيجاد منصة ترويجية للمشاريع الجديدة خاصة المتعلقة بالطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي لإيجاد حلول متنوعة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة.

وذكر أن المعرض تم تنظيمه للمرة الأولى، حيث تم اختيار 12 مشروعا متميزا للتعريف بها ودعم أصحابها حتى ترى النور.

وأشار السويدي الى أن غرفة عجمان حريصة على تفعيل دورها في توجيه أعضائها من الشركات والمصانع لتبني الإبداع والابتكار في تقديم الخدمات والمنتجات لزيادة فرص نموها واستدامتها وتعزيز تنافسيتها على المستويين المحلي والدولي، وأشاد بجهود حكومة عجمان في تبني ثقافة الابتكار وانعكاس ذلك على القطاع الخاص والمجتمع المحلي، مؤكدا ان غرفة عجمان حريصة على مواكبة نهج الابتكار وتجسيد ذلك في خدماتها المقدمة وتحفيز القطاع الخاص على تبني ثقافة الإبداع والابتكار.