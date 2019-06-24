«اقتصادية أبوظبي» تنفذ 38 ألف زيارة تفتيش على المنشآت في الربع الأول

المصدر: أبوظبي - وام

نفّذت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري 38 ألفاً و123 زيارة تفتيش ورقابة على المنشآت التجارية في الأسواق ومنافذ البيع على مستوى المناطق الثلاث لإمارة أبوظبي.

وصادرت الدائرة خلال تلك الزيارات 4183 قطعة مقلدة ومغشوشة من قطع غيار السيارات والأجهزة الإلكترونية والملابس والأكسسوارات والمستحضرات التجميلية مقارنة بمصادرة 13286 قطعة من السلع نفسها في الربع الأول من العام الماضي.

وذكر تقرير الربع الأول 2019 بشأن حركة نشاط الحماية التجارية الصادر عن إدارة الحماية التجارية بمركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة أن سلسلة زيارات التفتيش والرقابة التي تم إنجازها خلال الربع الأول بالمنشآت التجارية توزعت بواقع 16768 زيارة في مدينة أبوظبي، و 15505 زيارات في مدينة العين، و5850 زيارة في منطقة الظفرة.