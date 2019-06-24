مصرف أبوظبي الإسلامي يدشن برنامج الادخار «خطتي»

المصدر: أبوظبي- البيان

أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي برنامج ادخار جديداً بعنوان «خطتي» بهدف تشجيع العملاء على توظيف أموالهم في استثمارات متوسطة إلى طويلة الأجل من خلال تخصيص مبالغ منتظمة من أرصدتهم.

ويتيح البرنامج للعملاء تخصيص مبلغ ثابت شهرياً ضمن برنامج ادخاري، مقدماً لهم مجموعة واسعة من الخيارات للاستفادة من فرص صناديق الاستثمار المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية عبر مختلف فئات الأصول والعملات.

ويضمن البرنامج مستوىً عالياً من المرونة من حيث الفترة الزمنية للادخار وقيمة المبلغ المخصص، ويمكن تغيرهما بكل سهولة بحسب رغبة العملاء من دون تطبيق أية رسوم على المبالغ المسحوبة.

وقال سيف العلكيم، رئيس قطاع إدارة الثروات والخدمات المصرفية للعملاء المتميزين في المصرف: يتم تحديد موعد استحقاق استثمارات العملاء تماشياً مع احتياجاتهم، كما يمكنهم سحب الأموال بكل سهولة.

وأظهر استبيان منصّة مني سمارت، التابعة للمصرف حول الإنفاق والادخار أن نحو نصف المقيمين بالإمارات يدخرون جزءاً من أموالهم في أغلب شهور العام، بينما أكد 5% من المشاركين في الاستبيان أنهم نادراً أو لا يدخرون نهائياً، فيما أشار 46% من المشاركين إلى أنهم يحافظون على ادخاراتهم في صورة مبالغ نقدية أو ودائع، بينما أكد 28% أنهم يخصصون أموالهم للاستثمار في أعمالهم الخاصة، في حين يدخر 24% عبر شراء العقارات، وأكد 24% من المشاركين استثمار أموالهم في الأسهم و9% في صناديق الاستثمار.

وكانت هناك 3 أسباب رئيسة للادخار: التحسب لأية ظروف طارئة (58%) وشراء المنازل (44%) وتعليم الأطفال (41%). وقال 40% من المشاركين إنهم يدخرون للتقاعد، بينما أعرب 36% أنهم يدخرون جزءاً من أموالهم للعطلات والإجازات.