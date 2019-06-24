سوق دبي الحرة تحصل على جائزة سوبر براندز للمرة الـ14

المصدر: دبي- البيان

حصلت دبي للأسواق الحرة على جائزة سوبر براندز للتميز في العلامة التجارية للمرة الرابعة عشرة وذلك خلال الحفل الذي أقيم في انتر كونتيننتال دبي فستيفال سيتي. ويقدم الجائزة مجلس سوبر براندز في الإمارات وهي فرع لمنظمة سوبر براندز التي تضم مجالس في جميع أنحاء العالم. ويتكون مجلس الإمارات من كبار المسؤولين التنفيذيين من كبرى الشركات في الإمارات.

وقال كولم ماكلوكلين نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة دبي للأسواق الحرة: الحصول على الجائزة للمرة الرابعة عشرة يعد إنجازاً رائعاً. وهذه الجائزة تعكس جهودنا بشركة دبي للأسواق الحرة على مدى السنوات الـ 35 الماضية. وتسلمت شينيد السيباي، نائب الرئيس الأول للتسويق بسوق دبي الحرة الجائزة من مايك إنجليش، مدير سوبربراندز الشرق الأوسط .