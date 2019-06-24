«إي إم بي جي» تستحوذ على أصول «جوميا هاوس» في المغرب العربي

المصدر: دبي- البيان

استحوذت مجموعة «إيميرجنغ ماركتس بروبرتي جروب» (إي إم بي جي)، المتخصصة في مجال توفير الحلول العقارية في الأسواق الناشئة والمالكة لمواقع «بيوت» و«مبوب» في الإمارات والمغرب، على موقع «جوميا هاوس» في أسواق المغرب العربي، وذلك ضمن إطار خطط المجموعة لتعزيز تواجدها في المنطقة.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب جولة تمويل من الفئة الرابعة بقيمة 100 مليون دولار، والتي تم إبرامها مؤخراً من قبل «إي إم بي جي» الشركة الأم لـ«مبوب»، حيث أوضحت بدورها أن الهدف الرئيس من اتخاذ هذه الخطوة يتمثل بسعيها نحو تحقيق معدلات نمو قوية وإثبات نفسها كمنصة للإعلانات المبوبة العقارية الأكثر هيمنة في الأسواق الناشئة الرائدة، بما في ذلك تلك الموجودة في المنــطقة المغاربية.