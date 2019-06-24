«اقتصادية رأس الخيمة» تصقل مهارات أعضاء «رخصة الغد» وأفراد المجتمع

المصدر: رأس الخيمة - البيان

نظمت اقتصادية رأس الخيمة ورشة تدريبية عن مهارات التصوير الاحترافي بالهواتف المتحركة لأعضاء مشاريع العمل من المنزل «رخصة الغد» ولأفراد المجتمع. نظمت الورشة إدارة تطوير الأعمال بالتعاون مع جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، واستهدفت تعزيز مهارات التسويق الذكي لمنتجات رواد الأعمال وعرضها عبر المواقع الإلكترونية المختلفة وجذب الزبائن لها، وبلغ عدد الذين استفادوا من الورشة 40 شخصاً.

وقالت فاطمة عبد العزيز السويدي مدير قسم دعم وتطوير الأعمال، إن خطة عمل القسم في إدارة تطوير الأعمال تتضمن تقديم الدعم المستمر لأصحاب الرخص التجارية والمنزلية وتطوير مهاراتهم، لذلك حرصنا على تنظيم هذه الورشة التي نالت نسبة رضا 91%، من قبل المشاركين، وأبدوا رغبتهم في ورش عمل مكثفة في المستقبل.