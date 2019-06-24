«أراضي عجمان» تستعد لإطلاق الدورة التقييمية الثانية من التصنيف العقاري

المصدر: عجمان - البيان

تستعد دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع تصنيف المباني والمكاتب العقارية، الذي تم إطلاقه مؤخراً بمتابعة خاصة من الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس الدائرة، حيث يعتبر المشروع الأول من نوعه على مستوى العالم الذي يعنى بتصنيف مكاتب ومباني عجمان ضمن معايير صممت وفق أعلى المواصفات العالمية.

ويعمل أعضاء الفريق على مراجعة سياسات التقييم للمرحلة التقييمية الثانية، وتحضير سجلات المكاتب العقارية والمباني الواقعة ضمن نطاق التقييم، حيث سيتم تنظيم لقاءات وورش عمل مع المعنيين بغرض تأهيلهم وتعريفهم بمعايير التقييم العقاري لضمان اجتياز مرحلة التقييم الميداني. ودعت الدائرة جميع العاملين في السوق العقارية بالإمارة، إلى التعاون مع الدائرة، والالتزام باللوائح والتشريعات التي وضعتها الدائرة.