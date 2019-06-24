افتتاح حياة بليس الوصل يعزز نمو قطاع فنادق الفئة المتوسطة

المصدر: دبي - البيان

أكدت مجـــموعة حياة للفنادق التزامها بدعم قطاع الضيافة المتنامي عموماً، وقطاع فنادق الفئة المتوسطة خصوصاً، بالافتتاح الرسمي لفندق حياة بليس دبي حي الوصل الذي يشكل ثالث مرافق العلامة في محفظتها من الخدمات الفاخرة، والفندق العاشر التابع للعلامة على مستوى الإمارات. وينضم الفندق إلى فندقي العلامة حياة بليس دبي الرقة وحياة بليس دبي ساحة بني ياس لتعزيز جهود العلامة في زيادة عدد عروض الضيافة المعاصرة وميسورة التكلفة في المدينة.

وتأتي مساعي العلامة بالتركيز على سوق فنادق الفئة المتوسطة وسط العدد الكبير من الفنادق الفاخرة وعالية التكلفة التي تشتهر بها إمارة دبي، وذلك بهدف استقطاب شريحة المسافرين الذين يبحثون عن إقامة تتسم بالاستقلالية والكلفة غير المرتفعة، بما في ذلك السياح من مختلف أنحاء العالم. ومن المتوقع أن يصل رصيد إمارة دبي من الغرف الفندقية إلى 132 ألف غرفة بحلول نهاية 2019، وذلك بناءً على دراسة أجرتها ‏دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، حيث يُعزى هذا الارتفاع السريع بشكل أساسي إلى معرض إكسبو 2020 دبي، والذي من المتوقع له أن يستقطب ما يزيد على 20 مليون سائح.

وقال فتحي خوجلي، المدير العام: يأتي افتتاح فندق حياة بليس دبي حي الوصل ليعكس دعمنا لجهود ومساعي الإمارات لتوسيع قطاع الفنادق المتوسطة، فضلاً عن التزامنا بإثراء قطاع الضيافة في الدولة.