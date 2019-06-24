«هواوي» تطرح هاتفاً يدعم الجيل الخامس بالإمارات في يوليو

المصدر: دبي - البيان

تخطط «هواوي» لإطلاق هاتفها الذكي المرتقب الذي يدعم شبكات الجيل الخامس ate 20 X (5G) في الإمارات خلال يوليو المقبل، ليقدم مستوى جديداً تماماً من الأداء والسرعة بالاعتماد على مجموعة واسعة من تقنيات الجيل الخامس المبتكرة، وسيكون الجهاز أول هاتف ذكي يدعم تقنية الجيل الخامس من هواوي يتوفر للمستخدمين في الإمارات.

وانطلقت عمليات نشر شبكات الجيل الخامس عالمياً على نطاق واسع في عام 2018، وتشمل عمليات الموجة الأولى لنشرها الجارية حالياً دول مجلس التعاون الخليجي.

ويذكر أن هواوي بدأت بتطوير تقنية الجيل الخامس الخاصة بها في عام 2009 وبذلت جهوداً كبيرة في تطوير دعم هذه التقنية في هواتفها الذكية وتجهيزاتها الشبكية ورقاقاتها.

وفي 2017 و2018 أنفقت 1.4 مليار دولار للاستثمار في تطوير منتجاتها لشبكة الجيل الخامس. وفازت حتى يونيو الجاري بـ 46 عقداً لتركيب تجهيزات الجيل الخامس تجارياً في دول العالم.