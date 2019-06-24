الإمارات تبني اقتصاداً متنوعاً رغم ثروتها النفطية

المصدر: دبي-البيان

قال تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي إن الامارات تمضي قدماً في بناء اقتصاد متنوع وتطور موارد من الطاقة المتجددة والنظيفة، رغم ما تتمتع به من ثروة نفطية كبيرة.

وأضاف أن جهود الإمارات في التنويع الاقتصادي حققت أهدافها، وهي التي تملك سابع أكبر احتياطي عالمي من النفط، غير أن الجهود الاستراتيجية التي تبذلها الإمارات لتنويع اقتصادها تحقق نتائج جيدة، حيث احتلت مركزاً عالمياً متقدماً من حيث القدرة على الابتكار، كما أنها تتصدر العالم العربي من حيث معايير التنمية المستدامة.

وتحققت الطفرة الاقتصادية غضون فترة وجيزة، وكان لهذه الفترة تأثير عميق على مواردها الطبيعية في شكل مكافحة التصحر وتدهور التربة وندرة المياه.