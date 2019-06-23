غالبية مستخدمي الإنترنت بالإمارات يتسوقون إلكترونياً

المصدر: دبي - سيد صالح

أظهر تقرير حديث أصدرته شركة بيزنس مونيتور إنترناشيونال «بي إم آي ريسيرش» البريطانية أن عدد مستخدمي شبكة الإنترنت في الإمارات يبلغ 8,2 ملايين نسمة، وأن أكثر من 80% منهم يستخدمون الشبكة في التسوّق الإلكتروني وشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من البضائع المختلفة.

وأكد التقرير أن صعود نجم عدد كبير من منصّات التسوق الإلكتروني في الإمارات، ومن أبرزها «أمازون»، «نون»، «نمشي»، «أوناس»، وغيرها، كان له أبرز الأثر في ازدهار سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات. وتوقع التقرير أن يبلغ حجم سوق الإمارات 27,1 مليار دولار بحلول عام 2022.

كما توقع أن يبلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط ككل 48 مليار دولار بحلول نفس العام، ما يعني أن الإمارات ستستأثر بما يزيد على نصف سوق التجارة الإلكترونية في المنطقة.

وقدر التقرير حجم الإنفاق السنوي على التسوق الإلكتروني في الإمارات بنحو 300 دولار للفرد، وهو يفوق كثيراً فرنسا التي يبلغ متوسط إنفاق الفرد على التسوق الإلكتروني 94 دولاراً سنوياً فقط.