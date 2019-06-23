صحيفة كندية: تجربة دبي دليل على عدم وجود المستحيل

المصدر: دبي ـ البيان

ذكرت صحيفة «لو كوتديان» الكندية أن تجربة دبي دليل على عدم وجود شيء اسمه مستحيل وأن كل شيء في هذا العالم قابل للتحقيق.

ونشرت الصحيفة التي تصدر في إقليم «كيبيك» الناطق بالفرنسية، شمالي كندا، تقريراً أمس عن مشروع عمراني جديد يجري التخطيط له في إحدى قرى «كيبيك». واستشهد التقرير بتجربة دبي في التطوير العمراني، فذكر أن دبي مدينة شُيدت في الصحراء من لا شيء وفي غضون وقت قصير جداً.

وأكد التقرير أن تجربة دبي تعد خير دليل مقنع على عدم وجود شيء اسمه مستحيل، وعلى إمكانية تحقيق كل الأحلام والطموحات. وأضاف التقرير أن تجربة دبي تلقننا درساً آخر شديد الأهمية أيضاً وهو أن أسوأ أعداء البشرية هو الخوف ونقص الثقة في المواهب والقدرات التي نمتلكها.