وفد ماليزي يطّلع على ابتكارات «ساحة الأفكار» في «دو»

المصدر: دبي - البيان

قام وفد رفيع المستوى من الحكومة الماليزية يتقدمهم محمد رضوان بن مد يوسف، وزير تنمية مشاريع ريادة الأعمال في ماليزيا، بزيارة عمل إلى مقر دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، للإعلان عن إطلاق حملات الحكومة الماليزية الهادفة إلى تشجيع سكان الإمارات لزيارة ماليزيا واستكشاف المعالم السياحية فيها بالاعتماد على منصات الإعلانات الرقمية الخاصة بشركة دو. وكان في استقبال الوفد الزائر، فريد فريدوني، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة - حلول المؤسسات، إلى جانب عدد من أعضاء الإدارة العليا للشركة.

وقال بن مد يوسف: «نعتقد أن منصات الإعلانات الرقمية الخاصة بشركة دو يمكنها أن تسهم في تحقيق أهدافنا التجارية والاستراتيجية للترويج للسياحة في ماليزيا بين سكان الإمارات العربية المتحدة». وقال فريد فريدوني: «يسعدنا الترحيب بمحمد رضوان بن مد يوسف، وزير تنمية مشاريع ريادة الأعمال في ماليزيا، والوفد المرافق له في إطار هذه المبادرة المميزة والفريدة مع الحكومة الماليزية، حيث تؤكد هذه الزيارة مدى جودة خدمات الإعلان الرقمي التي نقدمها، وكيف أنها باتت تحظى باهتمام المعلنين الدوليين لتسويق منتجاتهم وخدماتهم في الإمارات».

وقدّم ممثلو دو للوفد الزائر عرضاً حول الفوائد والإيجابيات التي توفرها الحلول والابتكارات التكنولوجية التي توفرها الشركة وأهميتها في تقديم الدعم وتعزيز نجاح الشركات الماليزية الصغيرة والمتوسطة والترويج للسياحة في ماليزيا. واطلع الوفد خلال الزيارة على أحدث الابتكارات والحلول التي يوفرها مركز ساحة الأفكار التابع لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة.