«ديتك» يوقّع اتفاقية مع «سايج» لدعم المشاريع الناشئة

المصدر: دبي - البيان

وقّع مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال (ديتك) - المملوك بالكامل من قبل سلطة واحة دبي للسيليكون - اتفاقية نوعية مع شركة «سايج للبرمجيات - الشرق الأوسط» العاملة في حلول الحوسبة السحابية للأعمال للتعاون في دعم المشاريع الناشئة في دبي.

وقع مذكرة الاتفاقية كل من هانس كريستنسن نائب رئيس - مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال وفيريش هاردوث نائب الرئيس للعملاء الجدد «الشركات الصغيرة والمتوسطة» في سايج أفريقيا والشرق الأوسط.

وبموجب الاتفاقية - التي تستمر لعام واحد قابل للتجديد - سيتم إدراج «شركة سايج الشرق الأوسط» كمقدم خدمة مفضل لدعم المشاريع الناشئة . وقال هانس كريستنسن: تحرص سلطة واحة دبي للسيليكون على إبرام اتفاقيات مع المؤسسات الدولية الرائدة، لدعم نمو وتمكين وتطوير المشاريع الناشئة على المستوى المحلي.

من جهته قال فيريش هاردوث: «نفخر بالشراكة الاستراتيجية مع مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال (ديتك)، وسلطة واحة دبي للسيليكون التي تعمل على تعزيز بيئة العمل في الدولة وتسهم في جذب رواد الأعمال واستقطاب الشركات التكنولوجية الناشئة».