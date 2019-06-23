التحوّل نحو السحابة محوري لعمل الشركات

المصدر: دبي ــ وائل اللبابيدي

أكّد فادي الهندي الرئيس التنفيذي لشركة تكافل الإمارات أن تحول الشركات رقمياً نحو خدمات الحوسبة السحابية يساهم كثيراً في تبسيط مشهد أمن البيانات في الدولة ويعزّز أداء الشركات، من خلال خفض تكاليف الاستثمار في الطرفيات والخوادم، خصوصاً أن عبء تأمين البيانات يقع في النتيجة على عاتق مزودي خدمات السحابة، ويفسح المجال للرؤساء التنفيذيين لتركيز جهودهم على تنمية أعمال الشركة.

وأضاف الهندي خلال مؤتمر لمناقشة التحول الرقمي نحو السحابة ودورها في تغيير الأعمال بتنظيم شركة «آي دي سي» للأبحاث إن عملية التحول الرقمي التي بدأتها الشركة قبل عام ونصف تقريباً مكنّت الشركة بنهاية العام الماضي من زيادة حصتها في حجم الاكتتاب على التأمين في سوق الإمارات بنسبة 2.6% أو ما يلامس 600 مليون درهم، وذلك بالرغم من تراجع أداء قطاع التأمين بشكل عام.

حتمية التحول

وأوضح الهندي أن جميع تطبيقات الأعمال التي تحتاجها الشركات ستتحول بالنتيجة إلى خدمات السحابة وأن الشركات لن تتمكن من الحصول تلك التطبيقات مستقبلاً إلا من خلال الاشتراك في إحدى السحابات التي توفر تلك التطبيقات. وأضاف: «ليس هنالك خطورة من هذا التحول إلا أن الواقع يقول إن الشركات لن تتمكن من الاستمرار وممارسة أعمالها في المستقبل إن لم تقم بتبني خدمات الحوسبة، فشركات التقنية الكبرى تقوم بتحديث تطبيقاتها بسرعة كبيرة لن تتمكن الخوادم التقليدية من مواكبتها.

أمن السحابة

وأكّد الهندي أن نحو 70% من عمليات الاختراق التي تحدث في الشركات تتم بسبب خطأ داخل الشركة مؤكداً أهمية تعزيز الوعي لدى الموظفين في الشركات بأنواع الاختراقات السيبرانية وكيفية وقوعها، خصوصاً بالنسبة لأساليب «الهندسة الاجتماعية » التي يقوم المهاجم باستخدام تقنيات وأساليب لجعل الضحية تضغط على روابط مشبوهة يتم من خلالها زراعة إحدى برمجيات الاختراق الخبيثة.

أمن عال

ولفت الهندي إن السحابة التي تحتضن بيانات تكافل الإمارات ضمن الدولة تتمتع بمستوى أمن بيانات فائق ومتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية مشيراً إلى أن سحابة الشركة تتبنى نموذج «بنية مراكز بيانات متعددة» حتى لا تعتمد على مزود واحد للخدمة.

ثمار التحول

وأوضح الهندي أن التحول الرقمي أدى إلى اختصار الوقت اللازم لشراء بوالص التأمين الصحي من تكافل بشكل كبير من أيام إلى دقائق. وأضاف:»ساهمت رحلة التحول الرقمي في تكافل الإمارات في تحسين خدمة العملاء بشكل كبير وتواصلنا معهم بشكل كبيرة. كما نقوم باستخدام التشات بوت في الإجابة بسرعة عن استفسارات العملاء واختيار المنتجات الأفضل لهم من خلال التطبيق أو الموقع الإلكتروني.

تطبيق ذكي

أكّد فادي الهندي أن الشركة ستقوم هذا العام بتحديث تطبيقها الذكي T-life الذي يمكن المستخدم حالياً من شراء التأمين الصحي الإلزامي وإضافة حزمة جديدة من الخدمات التي تتضمن التأمين ضد الحوادث الشخصية وغيرها.

وأضاف: «قمنا كذلك ببناء أربعة أنظمة تستخدم الذكاء الاصطناعي للكشف عن عمليات سوء استخدام التأمين الصحي ما مكننا من تحديد ومتابعة حوالي 15% تقريباً من إجمالي المطالبات، والتي قد تصل قيمتها إلى ملايين الدراهم، واسترجاع تلك المبالغ».