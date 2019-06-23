إكسبو يختبر حقن تربة حديقة الابتكار بطين «نانوي»

المصدر: دبي ــ بشار باغ

تعاون فريق «إكسبو لايف» مع شركة «ديزرت كونترول» لاختبار الطين النانوي السائل في حديقة الابتكار لدى إكسبو 2020 دبي، حيث جرى حقن تربة بعض الأحواض التي تضم نباتات متنوعة بالطين المصنّع، وترك البعض الآخر الذي يحتوي على النباتات ذاتها من دون حقن، وستجري مراقبة عملية نمو النباتات في حديقة الابتكار، ومن ثم دراسة تطبيق هذه التقنية على مشتل إكسبو 2020 دبي وحدائقه.

والطين النانوي السائل الذي ابتكرته شركة ديزرت كونترول النرويجية، هو عبارة عن خليط مبتكر من الماء والطين الصناعي يوضع على الرمال الناعمة والجافة، وينتُج عن هذا قوام إسفنجي يمكنه الاحتفاظ بالمياه والعناصر الغذائية اللازمة لحياة النباتات.

خليط

وقال أتلي إيدلاند، الرئيس التنفيذي لشركة ديزرت كونترول في الشرق الأوسط، إن الطين المصنع هو عبارة عن خليط حاصل على براءة اختراع علمية يتكون من الماء والطين الصناعي الشائع.

ومن خلال رشه مباشرة على الأرض الصحراوية القاحلة باستخدام طرق الري المطبقة ستتسرب جزيئات الطين النانوي السائل داخل الرمال وتنتج قواماً إسفنجياً يحوي تجويفات تحتفظ بالماء لأعماق تصل إلى نحو 60 سم تحت سطح الأرض، وهو العمق الطبيعي لنمو جذور النباتات المزروعة.

كما ويخلق الابتكار بيئة للاحتفاظ بالمياه للنباتات لتنمو باستخدام مياه أقل بنسبة تصل إلى 50 ٪ من التقنيات الزراعية التقليدية. وكانت ديزرت كونترول قد حصلت على دعم مالي ومعنوي من «إكسبو لايف»، برنامج الابتكار والشراكة الدولي من إكسبو 2020 دبي.

وقال إيدلاند، إن الطين النانوي السائل سيؤدي إلى ثورة في مجالي الزراعة وتنسيق الحدائق والمناظر الطبيعية في المناطق الصحراوية، مؤكداً أن برنامج إكسبو لايف يساعد شركته في توسيع نطاق الابتكار كي تعم الفائدة، وأضاف: «تماشياً مع رؤية قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى دفع حدود الابتكار، يسعدنا أن تكون دبي هي أولى المدن المستفيدة من هذه التكنولوجيا».

ويعمل إكسبو لايف على تشجيع الابتكار والشراكة، وتسريع عجلة التطوير وتحسين الخدمات في المجتمعات، وإكسبو لايف هو برنامج الابتكار والشراكة الدولي، البالغة مخصصاته 100 مليون دولار أمريكي، والذي يهدف إلى دعم المشروعات التي تقدم حلولاً مبتكرة للتحديات الملحة، مما يساعد على تحسين حياة الناس أو حماية الكوكب – أو الأمرين معاً.

ويشمل هذا برنامج منح الابتكار المؤثر، وبرنامج الابتكار للجامعات.

وكانت شركة ديزرت كونترول النرويجية الأصل حصلت على براءة اختراع لحل «الطين النانوي السائل»، وهو قادر على ربط الماء بالرمل والمساعدة على تحويل الصحراء إلى تربة خصبة تسمح بنمو غطاء نباتي عليها. وتعمل الشركة حالياً على إنتاج عدد من المحاصيل التجارية التجريبية، حيث استطاعت فعلياً إنتاج الطماطم والقرنبيط والفلفل الأحمر بنجاح من الرمال.