«دبي للسلع» طريق الاستثمارات إلى الأسواق الجديدة

المصدر: دبي ــ عمرو عادل

يخطط مركز دبي للسلع المتعددة - المنطقة الحرة العالمية والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع لتنفيذ جولات ترويجية إضافية إلى إسبانيا وألمانيا والصين، بعد نجاحه في استكمال ثلاث حملات دولية بنجاح خلال الشهر الماضي، شملت كلاً من السويد والمملكة المتحدة والصين، لتسليط الضوء على الفرص الواعدة التي تتيحها المنطقة الحرة للشركات الراغبة بالتوسع في الأسواق العالمية عبر دبي.

ويشهد العام الحالي، ترويج مركز دبي للسلع المتعددة، خدمات المنطقة الحرة في عدّة أسواق، من ضمنها: الصين والهند وألمانيا والمملكة المتحدة وإسبانيا والسويد.

وتمثل الحملة الترويجية الدولية المباشرة التي تتخذ شعار «وُجد من أجل التجارة»، برنامجاً جيداً من شأنه تمكين المركز من تنظيم جولات حول العالم، بهدف التوسع والتواصل، وتسليط الضوء على جاذبية دبي للشركات والأعمال والبنية المتطورة التي تقدمها لتسهيل ممارسة الأنشطة التجارية في مختلف القطاعات.

وجابت الحملات الترويجية الدولية لمركز دبي للسلع المتعددة منذ انطلاقها، 17 مدينة حول العالم، مستضيفة أكثر من 3 آلاف شركة، ويجمع البرنامج كوكبة من قادة الأعمال الراغبين بتوسيع مقراتهم الرئيسة، وتنمية أنشطة شركاتهم، ليقدم لهم معلومات ورؤى مهمة حول مقومات الجذب التجارية لمدينة دبي، والفرص الكبيرة والواعدة التي توفرها للنمو والتوسع في المنطقة والخارج.

وتعد دبي من أبرز وجهات التجارة والأعمال على مستوى العالم، حيث تتمتع بموقع استراتيجي عند مفترق الطرق بين الشرق والغرب، كما تتيح إمكانية وصول منقطعة النظير إلى بعض الأسواق الأسرع نمواً. وبينما تتجه بوصلة الاقتصاد نحو الشرق، تمثّل دبي بوابة نمو متزايدة الأهمية، مع استمرار تنامي وتيرة التجارة الآسيوية.

دور فعال

وقال أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة، إن الحملات الترويجية الدولية تلعب دوراً فعالاً على الأرض في الأسواق الرئيسة، من خلال استقطاب المزيد من التدفقات التجارية الجديدة إلى دبي، وهو أمر بالغ الأهمية، من أجل نمو أعمال المركز، وقد تم تنظيم عدة جولات، شملت كلاً من السويد والمملكة المتحدة والصين، لتسليط الضوء على الفرص الواعدة التي تتيحها المنطقة الحرة للشركات الراغبة بالتوسع في الأسواق العالمية عبر دبي، وحضرها عدة مئات من الشركات التي أبدت اهتماماً كبيراً بالمنطقة الحرة، وسيتم تنظيم زيارات أخرى إلى برشلونة في إسبانيا، وفي مدينتي هانزو وتشينغداو في الصين في الشهر الحالي، وألمانيا في أكتوبر المقبل.

وأضاف في تصريحات لــ «البيان الاقتصادي»، إن المركز يكثف جهوده لاستقطاب الاستثمارات الجديدة، في إطار رؤيته الهادفة لتعزيز مكانتها في أسواقه التقليدية، ومواصلة العمل على اختراق أسواق جديدة، لتحقيق خطة المركز الطموحة للنمو، ومضاعفة عدد الشركات الأعضاء العاملة في المنطقة، إلى 30 ألف شركة بحلول 2025، لافتاً إلى أنه شهد انضمام حوالي 2000 شركة جديدة خلال العام الماضي، فيما بقيت معدلات الاحتفاظ بالشركات المسجلة قوية أيضاً، حيث بلغ إجمالي عدد الشركات الأعضاء 15700 شركة بنهاية العام.

بوابة عبور

وزار فريق من الإدارة العليا لمركز دبي للسلع المتعددة، مدينتي غوتنبرغ واستوكهولم في السويد للمرة الأولى، في إطار برنامج الحملات الترويجية الدولية المباشرة «وجد من أجل التجارة».

وكانت العاصمة البريطانية لندن، المحطة التالية على جدول برنامج الحملات الترويجية الدولية المباشرة «وجد من أجل التجارة»، حيث شهدت فعاليات جولة لندن، التي أقيمت بالشراكة مع غرفة تجارة وصناعة لندن، حضور أكثر من 100 من أبرز الشركات البريطانية، لمناقشة فرص النمو الواعدة التي تتيحها دبي.

وركزت النقاشات على دور المركز، باعتباره مركزاً تجارياً محورياً، وبوابة عبور إلى أهم مناطق التدفقات التجارية العالمية، لا سيما في ظلّ الأجواء الاقتصادية الحالية والتطورات الناتجة عن «بريكسيت»، ويضم المركز حالياً أكثر من 1400 شركة بريطانية مسجلة.

وشارك المركز بعد دعوة من الحكومة الصينية في المنتدى الدولي لتنمية مناطق التجارة الحرة في مقاطعة هينان.

حلقة وصل

وبدورها، أكدت فريال أحمدي الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة، أن المركز أصبح مركزاً تجارياً محورياً، وحلقة وصل حيوية جداً للتبادل التجاري والعلاقات الواعدة بين الإمارات والصين، والتزاماً منه بالمضي قدماً في مرحلة النمو المقبلة للتعاون التجاري بين البلدين، بدأ المركز بوضع استراتيجية شاملة لجذب الشركات الصينية إلى المنطقة الحرة.

وقالت: «في هذا السياق، أطلق المركز مجموعة من الخدمات المصممة خصيصاً باللغة الصينية، وشهدنا ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الشركات الصينية التي أنشأت مقراً لها في دبي، وسجلت كشركة عضو لدى المركز، وهذه الخطوات هي مجرد البداية، ونتطلع قدماً إلى توفير المزيد من الفرص للشركات الصينية في دبي، ما سيدعم مبادرة «الحزام والطريق»».

وأضافت، إن الحملات الترويجية للمركز بشكل عام، أينما تم تنظيمها، تشهد إقبالاً قوياً من الشركات الراغبة في الاستفادة من فرص الاستثمار في أسواق جديدة.

بعثة استثمارية

ومن المنتظر أن يشارك أحمد حمزة، المدير التنفيذي للمنطقة الحرة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، الأسبوع الجاري في بعثة استثمارية تنظمها «مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار»، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، إلى المدن الرئيسة في الصين، في إطار جهودها الاستراتيجية المتواصلة لدعم البرنامج العالمي لتطوير البنية التحتية، وفق مبادرة «الحزام والطريق».

ترويج مقوّمات دبي

قال أحمد بن سليم: «يساعد برنامج الحملات الترويجية الدولية، على تحقيق هذه المهمة من خلال الترويج لدبي ورؤيتها ومقوماتها المتنوعة، والتعريف بالمزايا وفرص التبادل التجاري والتوسع التي يقدمها مركز دبي للسلع المتعددة للشركات الأجنبية».

وأضاف بن سليم: «مع التوقعات بوصول حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة إلى نحو 121 مليار درهم بحلول عام 2020، تم تنظيم زيارتين إلى لندن منذ بداية العام، حيث يقدم المركز للشركات البريطانية فرصة غير مسبوقة لتوسيع أعمالها، فضلاً عن التأثير الاقتصادي الإيجابي المتوقع لمعرض إكسبو دبي 2020، والذي يشكل عامل جذب قوياً لجميع الشركات الطموحة».