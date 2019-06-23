شراكة بين «جي إف إتش المالية» و«إتش» لتشغيل فندق في البحرين

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية، عن توقيع اتفاقية مع مجموعة «إتش» لإدارة الفنادق والمنتجعات (فنادق «إتش») التابعة لمجموعة «أبوظبي كابيتال جروب»، وذلك لتشغيل فندق «ذا إتش آت هاربور رو» من فئة الخمس نجوم قيد التطوير حالياً بمشروع «ذا هاربور رو» المتميز، والواقع على الواجهة البحرية في قلب العاصمة البحرينية المنامة.

هذا وتمثل هذه الخطوة الحضور الأول في السوق البحرينية لمجموعة «إتش هوسبيتاليتي»، التي تتخذ من مدينة أبوظبي مقراً لها، كما تُعدّ إضافة قيّمة إلى محفظة العلامة المتنامية من الفنادق والمنتجعات الفاخرة حول العالم، والتي تشمل فندق «ذا إتش دبي»، ومنتجع «ذا إتش سيشل»، وفندق «سنتر فيل أند إكسبيرينسز مونتينيجرو»، وفندق «فيلا ضيافة» في المغرب، كما تشمل محفظة المجموعة أيضاً فندق «لو ميريديان فيشرمانز كوف» في جزر سيشل، بالإضافة إلى فندقين آخرين قيد الإنشاء في مكة المكرمة وأبوظبي.

وقال هشام الريّس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي إف إتش» المالية: «يسرنا الإعلان عن إبرام هذه الاتفاقية مع فنادق «إتش»، والتي نجحت ببناء محفظة عالمية الطراز من المنشآت والعلامات التجارية المرموقة، بالإضافة لتسطير سجل حافل بالإنجازات والتميز على امتداد الأسواق الدولية، ويسعدنا أن يضم «ذا هاربور رو» الحضور الأول لفنادق «إتش» في السوق البحرينية، والذي يأتي كثمرة نجاح وعامل دعم لرؤية مملكة البحرين الرامية للنهوض بمكانتها كواحدة من مراكز السياحة والترفيه الرائدة على مستوى المنطقة، وذلك من خلال إضافة العديد من المنشآت ووجهات أسلوب الحياة العصرية الجديدة والمتميزة مثل فندق «ذا إتش آت هاربور رو».

وفي السياق ذاته، قال كلاوديو كاباسولي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إتش هوسبيتاليتي»: «تُمثّل شراكتنا مع مجموعة «جي إف إتش» المالية إنجازاً آخر يُضاف لمسيرة نمو علامة فنادق «إتش»، ولاستراتيجيتنا الهادفة إلى نشر مفهومنا للفخامة ضمن مختلف الأسواق الإقليمية والدولية».