«ألبن كابيتال» تحصل على لقب «سوبر براندز»

المصدر: دبي - البيان

حصلت شركة «ألبن كابيتال» للاستشارات المصرفية والاستثمارية، ومقرها دبي، على لقب «سوبر براندز» لعام 2019، بعد عملية اختيار وتصويت صارمة نظمها مجلس سوبر براندز، الهيئة المستقلة المحكمة في العلامات التجارية. وتم تكريم ألبن كابيتال خلال الحفل السنوي الذي تم تنظيمه لتكريم 48 من أقوى العلامات التجارية من الإمارات.

وتسلّمت الجائزة من مايك إنغلش مدير سوبر براندز في الشرق الأوسط، ثمينة أحمد العضو المنتدب - إدارة الشؤون المؤسسية في شركة ألبن كابيتال.

وقال روهيت واليا، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لدى «ألبن كابيتال»: يسعدنا أن يتم تكريمنا كوننا واحدة من أقوى العلامات التجارية في الإمارات، وأسهمت جهودنا المتواصلة لمساعدة عملائنا على تعزيز القيمة طويلة الأمد لأعمالهم في زيادة قوة علامة ألبن كابيتال عاماً تلو الآخر.