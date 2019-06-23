روتانا تعيّن مديراً عاماً لمُجمَّع فنادق «كابيتال سنتر» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت روتانا عن تعيين كريم نحاس في المنصب الذي تم إنشاؤه حديثاً، مديراً عاماً لمُجمَّع فنادقها الثلاثة التي تقع ضمن مشروع «كابيتال سنتر» في أبوظبي.

وبعد أن شغل منصب المدير العام لفندق «بيرل روتانا كابيتال سنتر» منذ افتتاحه في مارس 2018، سيتولى نحاس أيضاً الإشراف على العمليات في كل من فنادق «سنترو كابيتال سنتر» و«كابيتال سنتر أرجان من روتانا»، بإجمالي غرف يصل إلى 988 غرفة وسبعة مطاعم داخل المُجمَّع.

هذا ويمتلك نحاس خبرة واسعة تمتد إلى نحو ثلاثة عقود في مجال الضيافة في المنطقة، والتي سيسخرها للإسهام بشكل فعّال في تحقيق المزيد من النمو في فنادق روتانا الثلاثة في «كابيتال سنتر». وقد برز موقع هذا المُجمَّع الفندقي على بعد أمتار قليلة من مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بوصفه أحد المواقع الأكثر نجاحاً في العاصمة أبوظبي.

وتعليقاً على ذلك، قال كريم نحاس: «نجحنا منذ افتتاح فندق «بيرل روتانا كابيتال سنتر» من اكتساب سمعة مرموقة بتقديم مستويات استثنائية من الضيافة، سواء كان ذلك بالنسبة للضيوف بغرض الأعمال أو الترفيه.

أود أن أتوجه بالشكر لجميع أعضاء فريقنا على الالتزام الراسخ الذي كانوا وما زالوا يبدونه حيال ابتكار تجارب لا تنسى لضيوفنا الكرام. ومما لا شك فيه أنني أشعر بسعادة بالغة للحصول على هذه الفرصة المشوقة لقيادة المرحلة المقبلة من تطوير فنادق روتانا في هذا الموقع الاستراتيجي، كما أتطلع إلى المضي قدماً في مسيرة النجاح لهذه الفنادق الثلاثة المميزة».