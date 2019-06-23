وزارة الاقتصاد تطلق العنان لتطوير مهارات الموظفين

المصدر: دبي - البيان

عرض البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة، «مهارة تطوير الذات» خلال مبادرة «مكعب المهارات» في مقر وزارة الاقتصاد بدبي، والذي يُعد رحلة استكشافية تقام بالتعاون مع مختلف المؤسسات، والجهات الحكومية في مختلف أنحاء الدولة على مدار 12 شهراً.

أقيمت الفعالية برعاية وحضور معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة. كما شارك من وزارة الاقتصاد عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وعبد الله سلطان الفن الشامسي الوكيل المساعد بالوزارة لقطاع المعالجات التجارية، ويوسف عيسى الرفاعي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة وحشد من موظفي الوزارة، والمهتمين بتطوير المهارات المتقدمة من مختلف القطاعات.

12 × 12

تأتي مبادرة مكعب المهارات ضمن مستهدفات (حملة مهارتي 12x12) المنبثقة عن استراتيجية البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة، والهادفة إلى دعم مبدأ التعلم مدى الحياة، وتكريس مفاهيم استكشاف المهارات المتقدمة لكافة أفراد المجتمع وإلهامهم.

وتتناول الحملة 12 مهارة بواقع مهارة واحدة شهرياً؛ حيث تم اختيار مهارة «تطوير الذات» لشهر يونيو. وتشمل المهارات الـ 12 كلاً من: المهارات العلمية، والإبداع، والتفكير النقدي /‏‏‏‏‏ حل المشاكل، والقيادة والتعاطف، والمهارات التكنولوجية، والمهارات المالية، والتعاون، والتواصل، والتكيف، والوعي الاجتماعي والثقافي، وتطوير الذات.

وناقشت الفعالية «مهارة تطوير الذات» والواجبات الملقاة على عاتق الموظفين في تطوير مهاراتهم لا سيما العاملين في القطاع الاقتصادي الذي يتطلب الكثير من التنوع والاستدامة والتنمية، وبالتالي يرتبط بالعديد من القطاعات في المجتمع، الأمر الذي يؤثر إيجاباً ليس على الموظف فحسب بل على مستقبل اقتصاد الإمارات.

بناء الكفاءات

وقال المنصوري إن وزارة الاقتصاد حريصة على نشر مفهوم التعليم المستمر ومهارة تطوير الذات بين موظفيها، من أجل بناء كفاءات مواطنة تتميز بالإبداع والمعرفة، وبالتالي بناء اقتصاد قوي قائم على المعرفة.

وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل على تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية، وفق أفضل المعايير الدولية لاقتصاد معرفي تنافسي، وهذا يتطلب أولاً وأخيراً الاستثمار في أقوى مورد وهو العنصر البشري.

وأضاف: «الاقتصاد المتنوع والمستدام يزخر بالعديد من الإمكانيات نظراً لارتباطه بمعظم القطاعات الحيوية في المجتمع ومنها الموانئ والطيران، والطاقة المتجددة وغيرها، ما جعل الاقتصاد الإماراتي هو أحد أكثر الاقتصادات تنوعاً وديناميكية في العالم».

وتابع: تعمل الوزارة على تشجيع سياسة البحث العلمي بشقيه النظري والتطبيقي بما يتلاءم مع الأولويات الاقتصادية.

رؤية القيادة

من جهته، قال معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي:«في رحلة مبادرة مكعب المهارات نأتي اليوم إلى وزارة الاقتصاد، نظراً لأهميتها، ولارتباطها بالعديد من القطاعات، وبالتالي فإن أي تطور يحصل في الجانب الاقتصادي ينعكس على مجمل الواقع الاقتصادي في الدولة».

وأضاف أن استراتيجية البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة والحملة الوطنية تمثل جزءاً من رؤية قيادتنا الرشيدة وحرصها على توفير الرخاء والرفاه لجميع أفراد المجتمع، وبناء اقتصاد قوي مستدام ومتنوع هو جزء أساسي لتحقيق هذه الرؤية، مشيراً إلى أنه يجب أن يكون هناك توافق وتعاون مستمر بين الجهود المتواصلة المبذولة في التعليم العالي وسوق العمل لبناء مهارات وقدرات الفرد والتي تؤهلهم لقيادة المستقبل.

وأشار إلى أهمية المبادرة في إقامة جسر من التواصل بين جميع أفراد المجتمع، سواء من الطلبة أو الموظفين حديثي التخرج أو ذوي الخبرة الذين تجاوزت خبراتهم 15 عاماً، الأمر الذي يجعل القطاع الاقتصادي وغيره من القطاعات في حالة تطور مستمر، وهو ما يصب في تحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021.

تكريم

كرم معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة على الجهود المبذولة لإنجاح استراتيجية البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة، والحملة الوطنية (مهارتي 12x12) المنبثقة عنها.