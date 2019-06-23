انتخاب حميد محمد بن سالم رئيساً لمجلس إدارة غرفة التجارة الدولية - الإمارات

المصدر: دبي - وام

انتُخِب حميد محمد بن سالم للدورة الثالثة على التوالي بالتزكية لرئاسة مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية - الإمارات 2019-2021.. فيما تم انتخاب كل من نادية عبدالعزيز وفاطمة بالفقيه لعضوية مجلس إدارة الغرفة.

ويتألف مجلس إدارة الغرفة الدولية من 13 مقعداً يتم شغل 5 منها عن طريق الانتخابات ويتم شغل المقاعد الـ«8» الباقية عن طريق التعيين من الأمانة العامة لاتحاد غرف التجارة والصناعة وغرف التجارة الأعضاء بالدولة.

وأكد حميد محمد بن سالم مشاركات القطاع الخاص الإماراتي والمهتمين بمنتجات ومخرجات غرفة التجارة الدولية في ما يتعلق بالاقتصاد العالمي وحركة التجارة والاستثمار من خلال أنشطة غرفة التجارة الدولية.. معرباً عن تطلعه إلى أن تشهد الفترة المقبلة انطلاقة لتصبح الغرفة الدولية منصة فاعلة لتمكين مشاركة القطاع الخاص الإماراتي في الفعاليات العالمية وتقديم مختلف التصورات التي تخدم مصالحه.

من جانبهم أكد المنتخبون الجدد في مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية للدورة الجديدة الـسابعة إكمال مسيرة المجلس السابق ومتابعة تنفيذ المبادرات وفق منهجية وأهداف استراتيجية تؤكد المضي في ركب الطفرة التنموية ومعايشة رؤية الإمارات 2021 والسعي لزيادة أعداد الأعضاء إضافة لتذليل التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال وخدمة مصالحه.

ورفع حسن الهاشمي أمين عام غرفة التجارة الدولية - الذي تم اختياره بالتزكية للدورة الثالثة على التوالي - التهنئة للأعضاء الجدد في مجلس الغرفة التجارية الدولية للدورة السابعة.. داعياً لهم بالتوفيق في إكمال مسيرة عمل الأعضاء السابقين الذين بذلوا جهوداً في تطوير خدمات الغرفة وفتح الآفاق الجديدة في نوعية الأنشطة الموكلة إليها لخدمة أعضائها.

وشهدت الانتخابات الحالية تواجد أربعة وجوه جديدة على عضوية مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية «2 نساء» فضلاً عن عضوية كل من سلطان جميع الهنداسي الذي تم تزكيته ليكون نائباً للرئيس وعضوية صالح العبيدلي.