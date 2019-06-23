شبكات الجيل الخامس من «اتصالات» تغطي 10 % من الإمارات نهاية 2019

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

توقّع سلفادور أنغلادا رئيس قطاع الأعمال في «اتصالات»، أن تصل نسبة تغطية شبكات الجيل الخامس للشركة إلى 10% من مساحة الدولة بنهاية 2019، موضحاً في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» على هامش إطلاق «مايكروسوفت» مركزين للبيانات في دبي وأبوظبي، أن بنية الخدمات السحابية المتوفرة في الدولة تتكامل مع خطط «اتصالات» المتعلقة بخطط نمو الأعمال وطرح خدمات جديدة في الشركة.

وأشار إلى أن طرح «اتصالات» في مايو الماضي في الإمارات وللمرة الأولى في المنطقة خدمات شبكة الجيل الخامس التي تزيد سرعتها 20 ضعفاً مقارنة بسرعة الجيل الرابع، ستعزّز من بيئة الابتكار في الدولة، لافتاً إلى أن تعاون «اتصالات» و«مايكروسوفت» يهدف إلى تسخير القدرات الهائلة لسحابة مايكروسوفت الذكية التي يتم تقديمها من مراكز البيانات الحديثة، وكذلك خدمة الهدف الاستراتيجي لـ«اتصالات» المتمثل في قيادة المستقبل الرقمي.

وأضاف: «نعتقد أن البنية التحتية المتطورة لـ«اتصالات»، بالإضافة إلى البنية السحابية العالمية التي أصبحت متوفرة في الإمارات ستساعد عملاءنا بشكل كبير في رحلة تحولهم الرقمي نحو خدمات الحوسبة السحابية، وتؤكد ريادة الدولة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات».