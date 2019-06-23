294 ملياراً قيمة صناعة البناء في الإمارات

المصدر: دبي - وائل الخطيب

انتعشت صناعة البناء والتشييد في الإمارات في عام مسجلة نمواً بنسبة 4.2 ٪ بالقيمة الحقيقية، مما ساهم في ارتفاع قيمة إنتاج الصناعة المقاسة بسعر صرف ثابت بالدولار من 77.4 مليار دولار في 2017 إلى 80.7 مليار دولار (293.6 مليار درهم) في عام 2018، وفقاً لتقرير نشرته شركة «ريسيرتش أند مارركتس» الأميركية.

وأرجع التقرير الانتعاش إلى زيادة أسعار النفط، وارتفاع الصادرات من المنتجات غير النفطية وانخفاض العجز المالي، متوقعاً أن يستمر الانتعاش خلال الفترة المتوقعة (2019-2023)، الأمر الذي سيدعم الاستثمارات الجديدة في مجالات الإسكان والطاقة والمرافق والبنية التحتية ومشاريع التشييد التجارية.

وتوقع التقرير أن ترتفع قيمة إنتاج الصناعة بالقيمة الحقيقية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.64٪ خلال الفترة المتوقعة، ارتفاعاً من 1.08٪ خلال فترة المراجعة (2014-2018). فيما ستدعم الاستثمارات في مشاريع تطوير النقل والطاقة والبنية التحتية الاجتماعية في إطار برامج مختلفة توسع الصناعة خلال فترة التوقع. وقالت:«كان البناء السكني هو أكبر سوق في صناعة البناء في الإمارات خلال فترة المراجعة، وهو ما يمثل 33.1 ٪ من القيمة الإجمالية لهذه الصناعة في 2018.