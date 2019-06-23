دبي ضمن الكبار عالمياً في الابتكار

المصدر: دبي - وائل الخطيب

احتلت دبي المرتبة 14 في قائمة أبرز المدن العالمية في مجال الابتكار المؤسسي خلال 2019، وبذلك تكون المدينة العربية الوحيدة التي شملتها قائمة موقع «innovation leader»، مزود المعلومات الذي يركز على توفير البحوث والأدوات والاستراتيجيات والشبكات في مجال الابتكار، ومقره بوسطن في الولايات المتحدة.

وأشاد الموقع بدور دبي في هذا المجال والمبادرات التي قامت بها لتنويع الاقتصاد، قائلاً: «لا توجد مدينة حديثة لعبت دوراً مميزاً للمستقبل أكثر من دبي، بجزرها الاصطناعية، وغرف الفنادق تحت الماء، وأطول مبنى في العالم، وواحدة من أفضل شركات الطيران في العالم (طيران الإمارات) التي تسيّر رحلاتها إلى مختلف وجهات العالم، وإلى جانب ذلك ستستضيف معرض إكسبو 2020، الذي سيحتضن في جنباته 190 دولة ويستمر لمدة 173 يوماً».

وتصدرت بكين القائمة، تلتها في المركز الثاني لندن، أما سنغافورة فجاءت في المركز الرابع، وشنغهاي 5، وستوكهولم 6، وطوكيو 9.

وقال مايكل غريلي، مدير أحد الصناديق الاستثمارية، إن دبي لديها «حلة زاهية من الإبداع». وقال عمران سيد، مدرس ريادة الأعمال والابتكار في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إنه على الرغم من أن المدينة «مركز سياحي مذهل» تحظى بالكثير من الدعم الحكومي للابتكار، لكنها بالتأكيد مركز تجاري سائد في المنطقة.