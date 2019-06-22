الاتحاد للطيران تعلق عملياتها بالمجال الجوي الإيراني

المصدر: البيان الالكتروني

أعنلت شركة الاتحاد للطيران تعليق عملياتها في المجال الجوي الإيراني فوق مضيق هرمز وخليج عمان، مشيرة إلى أنها ستسّير رحلاتها على طرق بديلة إلى عدد من الوجهات من وإلى أبوظبي،حتى إشعار آخر.

وقالت الشركة في بيان لها:



"بعد القرار الصادر أمس عن إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية بحظر شركات الطيران الأمريكية من التحليق في جزء من المجال الجوي الإيراني، قامت الاتحاد للطيران بالتشاور عن كثب مع الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة لتقييم الإجراء الأمريكي، وعليه، علّقت الاتحاد للطيران العمليات الجوية عبر المجال الجوي الإيراني فوق مضيق هرمز وخليج عمان وستسّير رحلاتها على طرق بديلة إلى عدد من الوجهات من وإلى أبوظبي، وذلك حتى إشعار آخر.



وستؤدي هذه التغييرات في المسار الجوي إلى تأخر بعض الرحلات المغادرة من مطار أبوظبي الدولي نظرا للازدحام المتزايد في المجال الجوي المتوفر، كما ستزيد من وقت الرحلات على بعض الوجهات.



وتبقى سلامة ضيوفنا وطواقمنا الجوية في قمة أولوياتنا وسنستمر في التشاور مع السلطات المعنية والقيام بتقييم المخاطر لضمان عدم المخاطرة بمعايير السلامة".