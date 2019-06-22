«توريزم إيكونوميكس»: دبي الرابعة عالمياً للزوار الدوليين

المصدر: دبي ـ البيان

توقعت شركة «توريزم إيكونوميكس»، التابعة لشركة «أوكسفورد إيكونوميكس» البريطانية للدراسات الاقتصادية، أن تحتل دبي المركز الرابع عالمياً هذا العام ضمن أكثر الوجهات استقبالاً للزوار الدوليين. وأصدرت الشركة أخيراً تقريراً بعنوان «السفر إلى المدن العالمية: من 2019 إلى 2025»، وتوقعت فيه أن يبلغ عدد الزوار الدوليين القاصدين دبي 16.9 مليوناً، بنسبة نمو تبلغ 5.8% بالمقارنة مع العام الماضي.

كما توقع أيضاً أن تأتي بانكوك في المركز الأول بعدد زوار يبلغ 24.6 مليون نسمة ونسبة نمو 7.6%؛ هونغ كونغ الثانية «22.1 مليون زائر، 0.3%، ماكاو الثالثة 19.2 مليون زائر، 5%». وتوقع التقرير أيضاً يستأثر الزوار الدوليون القادمون من أماكن تقع على مسافات بعيدة من دبي بنسبة 71% من إجمالي زوار دبي الدوليين هذا العام، فيما يشترك الزوار القادمون من أماكن قريبة ومتوسطة المسافة بنسبة الــ 29% المتبقية.

كما توقع التقرير أن تأتي دبي في المركز السابع عالمياً هذا العام في إجمالي حجم إنفاق الزوار الدوليين، المقدر بنحو 17.2 مليار دولار، لتتفوق بذلك على إسطنبول الثامنة «16.1 مليار دولار»، لندن التاسعة «14.6 مليار دولار»، ولوس أنجلوس العاشرة «12.4 مليار دولار». وأخيراً، توقع التقرير أن تحتفظ دبي بالمركز الرابع ضمن أكثر الوجهات العالمية استقبالاً للزوار في عام 2025، حيث سيرتفع عدد زوارها الدوليين هذا العام إلى 25 مليون زائر.