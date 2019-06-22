منظمة التعاون الاقتصادي: الإمارات ضمن الأفضل عالمياً باستخدام التقنيات في التعليم

المصدر: دبي ـ سيد صالح

بلغت نسبة استخدام المعلمين في الإمارات لتقنية المعلومات والاتصالات خلال العام الماضي 86%، لتحتل بذلك المركز الثالث بين الدول المُدرجَة، وفقاً للبيانات الواردة في «الاستبيان الدولي للتعليم والتعلم»، لعام 2018، الصادر أخيراً عن «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية». وجائت فيتنام في المرتبة الأولى بنسبة 97% وسنغافورة الثانية بنسبة 88%.

وتفوقت الإمارات على الولايات المتحدة التي بلغت النسبة فيها خلال العام الماضي 63%؛ اليابان «60%»؛ فنلندا «56%»؛ فرنسا «51%»؛ وإنجلترا «75%».

كما بلغت نسبة شعور المعلمين في الإمارات بالجاهزية التامة لاستخدام تقنية المعلومات والاتصالات في العملية التعليمية خلال العام الماضي 86%، فيما اقتسمت فيتنام والمكسيك المركز الثاني بنسبة 80%.

وبلغت نسبة استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في أنشطة التطور المهني للمعلمين في الإمارات خلال العام الماضي 85%، لتحتل الإمارات المركز الثاني خلف فيتنام التي بلغت النسبة فيها 93%.

وبلغت نسبة سماح المعلمين في الإمارات للطلبة باستخدام تقنية والمعلومات في أنشطتهم ومشروعاتهم الدراسية داخل الفصول خلال العام الماضي 77%، لتأتي الإمارات في المركز الثاني بعد أستراليا التي بلغت النسبة فيها 78%.