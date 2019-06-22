مركز «إيه جي كارس» يفوز بجائز «تستاهل» من الطرق والمواصلات

المصدر: دبي - البيان

كرم مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، الفائزين من المؤسسات والأفراد في جائزة «تستاهل» لعام 2019 في الحفل الذي أقيم بمسرح الهيئة بدبي وذلك تزامناً مع فعاليات أسبوع السعادة الذي تنظمه الهيئة للعام السابع على التوالي.

وفاز مركز ايه جي كارس بالمركز الأول فئة أفضل الشركات المزودة لخدمة فحص وترخيص المركبات، وتسلم الجائزة ديكلان مكلوسكي، المدير التنفيذي لشركة ايه جي اوتو وبريم اناند كومار مدير أول مركز ايه جي كارس لفحص المركبات.

وقال ديكلان مكلوسكي: للعام الثاني على التوالي، حصل مركز ايه جي كارس لفحص المركبات على الجائزة، وهو ما يعكس حرص الشركة على مواصلة تحقيق«السعادة» من خلال عملها في قطاع السيارات.

ومع افتتاح مركز فحص المركبات الجديد بالممزر، سنسعى جاهدين لتقديم المزيد من البهجة لعملائنا، كما اننا نعتزم العمل على توسيع العمليات بشركة ايه جي كارس سيرفيسيس وتطوير مرافق الشركة لتحسين تجربة كل عميل من عملائنا.

وشركة ايه جي كارس سيرفيسيس رائدة في مجال إصلاح المركبات بجميع أنواعها وعلاماتها التجارية، وتغطي خدماتها جميع أنحاء الإمارات من خلال فروعها الموجودة بدبي، الشارقة، رأس الخيمة، أبوظبي والعين.