«كيور فت» تفتتح 25 فرعاً في الإمارات باستثمارات 74 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

تعتزم «كيور فت» Cure.fit، المنصة الإلكترونية المتخصصة في اللياقة البدنية والعناية بالصحة، افتتاح 25 مركز لياقة في مختلف أنحاء دولة الإمارات خلال العامين المقبلين، بإجمالي استثمارات تقدر بـ 20 مليون دولار (74 مليون درهم)، وذلك بهدف الاستحواذ على حصة 12% من سوق خدمات اللياقة في الدولة الذي يصل إلى 300 مليون دولار.

وقال آنكت ناجوري، المؤسس المشارك في كيور فت، على هامش لقاء صحفي عُقد بمناسبة افتتاح أول نادي لياقة بدنية لعلامة «كالت فت» التابعة لمنصة «كيور فت» في مجمع «بالم ستريب» في دبي: «إن الوعي المتنامي بأهمية العيش الصحي ومكافحة البدانة لدى السكان في دبي، إلى جانب التحوّل الهام في الطلب على أنماط التمارين الرياضية الجماعية الحديثة عوضاً عن الأندية التقليدية، شكّل الدافع الرئيسي وراء إطلاق علامة «كالت فت» هنا.

وتمثل الإمارات أول إطلاق عالمي لعلامة «كالت فت» خارج الهند، مع خطط لافتتاح 25 مركزاً للعلامة التجارية إلى جانب 5 مطابخ لإعداد الوجبات الصحية بنهاية عام 2020 موزعة في كل من دبي وأبوظبي والشارقة».

وأضاف ناجوري: «تعتبر دبي سوقاً متنامية ووجهة رائدة للياقة البدنية والعناية بالصحة وهي تمثل مركزاً هاماً بالنسبة لنا، خاصة أن عدد مرتادي أندية اللياقة البدنية في دولة الإمارات يزيد على 300 ألف شخص يومياً، حيث يبلغ حجم سوق خدمات اللياقة في الدولة أكثر من 300 مليون دولار».

وتسعى «كيور فت»، عبر مزيج مثالي من التواصل الفعّال والتدريب الاحترافي والخدمات النوعية المقدمة، إلى إضفاء طابع صحي على حياة العملاء. ومن خلال علاماتها التجارية الأربعة التابعة لها: «كالت فت» – التي تركز على القوة واللياقة البدنية، و«إيت فت» – التي تعنى بالأطعمة الصحية والمغذية، و«مايند فت» – المتخصصة بالرفاه والصحة الذهنية، و«كير فت» – المتخصصة بالرعاية الصحية الأولية، تهدف «كيور فت» إلى ضمان تزويد عملائها بتجربة رعاية صحية وقائية شاملة.

وتأسست منصة «كيور فت» للرعاية الصحية المتكاملة، التي تتخذ من بنغالور في الهند مقراً رئيسياً لها، في عام 2016 على يد «موكيش بانسال» و«آنكت ناجوري»، وذلك بهدف تلبية متطلبات الرعاية الصحية الوقائية. ونجحت «كيور فت» في جمع تمويل بقيمة تزيد على 200 مليون دولار من مستثمرين بارزين في الهند، حيث تملك الشركة حالياً 160 مركزاً موزعة على 6 مدن في الهند.

وشهدت «كيور فت» نمواً ملحوظاً من خلال استحواذها على كل من «فتنس فيرست» و«كالت» و«ترايب». وتعتزم العلامة التجارية الأكثر تفضيلاً في الهند زيادة عدد أفرعها إلى 800 مركز بحلول عام 2020 لخدمة عملائها في 50 مدينة هندية.

ويضم مركز «كالت فت» معدات وتجهيزات رياضية حديثة وعصرية مع عدد غير محدود من صفوف التدريب لمختلف أنواع التمارين الرياضية الجماعية، التي تتنوع ما بين اليوغا، والملاكمة، وتمارين القوة والتحمّل، ورفع كفاءة التنفس، والتمارين المتواترة عالية الشدة، وتراكس وغيرها.