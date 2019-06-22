شراكة بين «ميلينيوم» وشبكة الأعمال «بي إن آي» لدعم مؤسسة الجليلة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا عن توقعيها اتفاقية شراكة مع شبكة الأعمال الدولية «بي إن آي BNI»، في دبي، بهدف جمع التبرعات لحملة «بسمة»، التي أطلقتها مؤسسة الجليلة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مبادرة «تضامن» التي تندرج ضمن مبادرات المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات التي تنفذها فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا. وتعد «بي إن آي» شبكة عالمية لتوطيد علاقات الأعمال، وهي إحدى أكبر المؤسسات العالمية التي تختص باستقطاب الشراكات في الإمارات.

وقال كيفورك دلدليان، الرئيس التنفيذي للعمليات في فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا: «تعكس هذه الخطوة التزام المجموعة باستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الخاصة بنا. ونود أن نعرب عن شكرنا لمؤسسة «بي إن آي» في الإمارات لتعاونها مع فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا في رد الجميل إلى المجتمع المحلي».

وقال بيجاي راجنيكانت، المدير المحلي لمؤسسة «بي إن آي» في الإمارات: «نحن سعداء بالتعاون مع فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا لكي نتمكن من مساعدة أولئك الأقل حظًا ومن ترك أثر إيجابي على حياتهم من خلال برنامج «تضامن» الذي أطلقته فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا».

وقال سليمان باهارون، مدير إدارة الشراكات والاستدامة في مؤسسة الجليلة: «نحن ممتنون لشراكتنا مع فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا وأعضاء المجتمع على دعمهم لنا بهدف علاج الأطفال المرضى وتغيير حياتهم نحو الأفضل».

وجدير بالذكر أن فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا تتعاون مع مؤسسة الجليلة منذ فبراير 2018، ونتج عن هذه الشراكة انطلاق برنامج «تضامن» لتشجيع الضيوف المقيمين في فنادق ميلينيوم المشاركة في البرنامج على التبرع بمبلغ 5 دراهم للمؤسسة غير الربحية، حيث ساهم برنامج «تضامن» التابع لسلسلة فنادق ومنتجعات ميلينيوم في جمع مبلغ 65000 درهم لحملة «بسمة» خلال شهر رمضان المبارك في الإمارات، والتي استخدمت في دعم برنامج فرح لعلاج الأطفال الرامي لرسم البسمة على وجوه الأطفال الذين يعانون من أمراض تهدد الحياة أو منهكة لحياة الطفل.