الخدمات اللوجستية تحفّز سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

يتوقع الخبراء والباحثون أن يشهد سوق التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات نموّاً ملحوظاً خلال الفترة المقبلة حيث سيبلغ 17.8 مليار دولار أمريكي في عام 2020، وترتفع إلى 27.1 مليار دولار بحلول عام 2022، وستلعب شركات تزويد الخدمات اللوجستيّة دوراً رئيساً في النمو الهائل للتسوق عبر الإنترنت، وفقاً للمتخصصين في هذا القطاع.

وقال شايلش داش رئيس مجلس إدارة شركة جلف بيناكل لوجستكس Gulf Pinnacle Logistics: «إنّ النمو الهائل الذي يشهده سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات يزيد الطلب على مزودي الخدمات اللوجستيّة المؤهلين مهنياً لتلبية متطلبات عملائهم اللوجستية».

ويبلغ متوسط الإنفاق السنوي على الإنترنت للفرد الواحد في الإمارات نحو 300 دولار أمريكي، وهو أعلى بكثير من المملكة العربية السعودية حيث يبلغ 90 دولاراً أمريكياً، و94 دولاراً أمريكياً في فرنسا، وذلك وفقاً لشركة الاستشارات بيزنس مونيتور إنترتاشونال، ينمو التسوق عبر الإنترنت في الإمارات بشكل أسرع من البلدان الأخرى، إذ تحتلّ الدولة المرتبة 33 في العالم من حيث حجم سوق التجارة الإلكترونية لديها.

وتشمل الخدمات اللوجستية العديد من الأوجه مثل مناولة المنتجات، والتغليف، وإعداد الفواتير، والتوسيم، وإدارة المخزون، والتخزين، والنقل، والدفع عند التسليم، واستعادة المنتج واستبداله، إضافة إلى الخدمات الأخرى.

يقوم أكثر من 80 في المائة من مستخدمي الإنترنت في الإمارات والبالغ عددهم 8.2 ملايين شخص بإجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت، وفقاً للتقرير السنوي لشركة أدميتاد ، وهي شبكة تابعة عالمية. ومع بروز منصات التسوّق الرقمية، مثل نمشي، ونون، وأناس، وAmazon.ae (سوق.كوم سابقاً) وعدة شركات أخرى، من المقدّر أن تبلغ قيمة سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة نحو 27.1 مليار دولار بحلول عام 2022، كما ورد في تقرير أدميتاد .

وقال تراب رحمن، المدير العام لقسم آخر ميل في جلف بيناكل لوجستكس: «من مصلحة لاعبي التجارة الإلكترونية تقديم خدمات لوجستية احترافية ما سيؤدي إلى نمو الشركة بشكل أسرع وتعزيز نجاحها وديناميكيتها».