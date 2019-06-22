دبي ضمن أكثر المدن حفاوة بالزائرين

المصدر: دبي- وائل الخطيب

تصدرت دبي مدن الشرق الأوسط وإفريقيا في قائمة أكثر 50 مدينة في العالم مودة وحفاوة بالزائرين نشرها موقع«جورنال جازيت اند تايم كوريير» الأميركي، متفوقة على مدن عالمية عريقة عدة من ضمنها كاتماندو في نيبال وشتوتغارت الألمانية، وميونيخ الألمانية وبيرن السويسرية ولندن، وإدنبرة في المملكة المتحدة وبروكسل البلجيكية وفيينا. وبلغ إجمالي عدد النقاط التي سجلتها دبي 7.34 مقارنة بلندن التي حلت في المركز 29 وسجلت 7.05 نقاط وميونيخ (26) وسجلت 7.21 نقاط.

وفي درجات المدينة، سجلت في رأي الخبراء: 6.9 نقاط؛ ميناء الدخول: 2.5؛ السلامة: 8.5. وسجلت المدينة 6.8 نقاط في مؤشر السعادة، والانفتاح لاستضافة السياح: 5.9 نقاط. وسجلت 8.6 نقاط في قدرة المدينة على تحمل السياح.

وقال التقرير: إن المدينة تزخر بكل ما يتصوره المرء من مباهج ووسائل ترفيهية، وعلى رأسها التسوق، إذ أنها تستضيف مهرجانين للتسوق، وحتى في غير أيام المهرجان، فإن مراكز التسوق عروض مشهدية خلاقة بحد ذاتها. ومن بين المدن العربية حلت أبو ظبي في المركز 22 والمنامة في المركز 36 وبيروت في المركز 38 ومدينة الكويت في المركز 40 ومراكش 47 وعمان في المركز 50. وتصدرت المشهد سنغافورة ثم ستوكهولم ثم هلسنكي وسان فرانسيسكو ولشبونة في المركز 5.

وقد تم تصنيف المدن الخمسين من خلال إنشاء سلم درجات معيارية مدمجة تراعي ما إذا كان لدى المدينة منفذ دخول ترحيبي (مثل مطار أو محطة قطار يسهل الوصول إليها) وسعادة مواطنيها وانفتاحهم على استضافة السياح، وإجادة اللغة الإنجليزية، ولوضع النتائج النهائية، قام الموقع بدمج بياناته الخاصة مع استطلاع آراء 15 ألفاً من صحفيي السفر الذين اهتموا بمدى ترحيبهم بكل مدينة من خلال تجاربهم الخاصة.