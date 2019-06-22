«أبوظبي الأول» يشارك في قرض ضخم لـ «ريلاينس إندستريز»

المصدر: دبي - البيان

يشارك «بنك أبوظبي الأول» ضمن مجموعة أخرى من البنوك يبلغ عددها حوالي 30 بنكاً أغلبها آسيوي في تدبير قرض هائل لشركة «ريلاينس اندستريز» للطاقة، أكبر شركة هندية من حيث القيمة السوقية وحجم الإيرادات.

ووفقاً لما نشرته أمس صحيفة «إيكونوميك تايمز» الهندية نقلاً عن مصادر مطلعة، تبلغ قيمة القرض حوالي 1,85 مليار دولار، فيما يُعتَقَد أنه أكبر عملية جمع أموال تقوم بها شركة هندية خلال العام الجاري.

وأضافت الصحيفة أن هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها هذا العدد الهائل من البنوك في تدبير قرض لشركة «ريلاينس اندستريز».