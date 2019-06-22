«إيكونومست»: الناتج المحلي الإجمالي للفرد في الإمارات 87248 دولاراً في 2023

المصدر: دبي- سيد صالح

توقعت صحيفة «ايكونومست» البريطانية أن ترتفع قيمة الناتج المحلي الإجمالي للفرد في الإمارات عند تعادل القوى الشرائية إلى 87248 دولاراً في 2023.

وأصدرت وحدة «ايكونومست انتيليجانس» التابعة للصحيفة تقريراً أمس عن توقعاتها المستقبلية لاقتصاد الإمارات، وجاء بعنوان «اقتصاد الإمارات: الفرص السوقية».

وتوقع التقرير أن ترتفع القيمة المذكورة بصفة تدريجية بدءاً من العام الجاري وحتى عام 2023 على النحو التالي: 76625 دولاراً خلال العام الجاري 2019؛ 79650 دولاراً في 2020؛ 82230 دولاراً في 2021؛ 84606 دولارات في 2022؛ 87248 دولاراً في 2023.

كما توقع التقرير أيضاً أن ترتفع قيمة الناتج المحلي الإجمالي للفرد في الإمارات وفقاً لأسعار الصرف السائدة بالسوق خلال الفترة من العام الجاري وحتى عام 2023 على النحو التالي: 43595 دولاراً خلال العام الجاري 2019؛ 43825 دولاراً في 2020؛ 45986 دولاراً في 2021؛ 48632 دولاراً في 2022؛ 51173 دولاراً في 2023.

وأكد التقرير أن الإمارات ستحافظ على مكانتها كقاعدة انطلاق إقليمية هامة للشركات الأجنبية الراغبة بالعمل في المنطقة، وكسوق مستقرة هامة لاستقطاب الشركات الراغبة بالتوسع في الشرق الأوسط.

وأوضح التقرير أن الإمارات تتمتع باقتصاد متنوع نسبياً، وهو ما أتاح لاقتصادها اجتياز أزمة تراجع أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة على نحو أفضل من اقتصادات جيرانها.

وعن توقعاته بشأن أداء اقتصاد الإمارات على المدى البعيد، توقع التقرير أن يحتفظ اقتصاد الإمارات برخائه حتى عام 2050 على أقل تقدير. كما توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة تبلغ في المتوسط 3.1% خلال الفترة من العام الجاري وحتى 2030.

وأضاف التقرير أن الإمارات تضم بين سكانها قطاعاً عريضاً من الأفراد الأثرياء الذي يمتلك الفرد منهم أصولاً إجمالية تتجاوز قيمتها 1 مليون دولار. وقدر التقرير هذا العدد بما يتراوح بين 80.000 و100.000 نسمة. كما توقع التقرير أن يتجاوز تعداد سكان الإمارات الإجمالي 10 ملايين نسمة في عام 2022.