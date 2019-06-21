"الاتحاد للطيران": نراقب الوضع في المنطقة عن كثب ونستعد بخطة طوارئ

المصدر: دبي- سيد صالح

أكد متحدث باسم «الاتحاد للطيران» في رسالة عبر البريد الإلكتروني ونشرتها وكالة «بلومبيرغ» للأنباء اليوم أن الناقلة تراقب الوضع الراهن بشأن إيران عن كثب.

وأفاد المتحدث بأن الناقلة مستعدة في هذا الشأن بخطة طوارئ، وسوف تقرر ما هو الإجراء المقبل الواجب اتخاذه، بعد أن تُقَيٍم بعناية تعليمات «إدارة الطيران الفيدرالية» الأمريكية للناقلات الجوية الأمريكية.

وأضاف المتحدث بأن «الاتحاد للطيران» تعمل عن كثب مع الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات لمتابعة الموقف.

ومن الجدير بالذكر أن الناقلات الجوية تتجنب تحليق طائراتها أعلى مضيق هرمز بعد تصعيد التوتر بين إيران والولايات المتحدة نتيجة لإقدام إيران على إسقاط طائرة أمريكية مُسيًرَة في الأجواء الدولية.