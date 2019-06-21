«طيران الإمارات» أفضل شركة على قائمة «فودرز»

المصدر: دبي - أشرف رفيق

تصدّرت شركة «طيران الإمارات» قائمة أفضل شركات الطيران العالمية على قائمة موقع فودرز السياحي العالمي.

وقال الموقع إنه أينما كنت على متن إحدى طائرات «طيران الإمارات»، سواء في الدرجة الاقتصادية أو درجة رجال الأعمال أو في جناح خاص في الدرجة الأولى التي توفرها الشركة، فإن «طيران الإمارات» توفر أعلى مستوى من الراحة على رحلاتها.

وكانت شركة مجموعة «طيران الإمارات» قد فازت في وقت سابق العام الجاري بسبع جوائز، بينها أفضل شركة طيران رائدة، وجائزة أفضل شركة طيران ذات العلامة التجارية الأبرز، وجائزة أفضل موقع شبكي لشركة طيران، فيما فازت «سكاي واردز» - «طيران الإمارات» بجائزة أفضل برنامج مكافآت لشركة طيران، وفازت صالة رجال الأعمال التابعة للشركة في مطار دبي مبنى رقم 3 بجائزة أفضل صالة مطار لدرجة رجال الأعمال، وفازت «دناتا» لخدمات الطيران، التابعة للمجموعة، بجائزة أفضل وكيل مبيعات تابع لشركة طيران، وبجائزة أفضل شركة سفر للشركات، كما فازت السوق الحرة لمطار دبي بجائزة أفضل مشغل سوق حرة في المطارات.