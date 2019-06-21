3.5 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 3.5 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 919 مبايعة بقيمة 1.8 مليار درهم، منها 94 مبايعة للأراضي بقيمة 600 مليون درهم و825 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.2 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 47 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا. وتصدرت حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 80 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 23 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في المنطقة ذاتها.

وتصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 113 مبايعة بقيمة 269 مليون درهم، وتلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها 107 مبايعات بقيمة 181 مليونا.

وسجلت الرهونات 1.7 مليار درهم منها 100 رهن أراضٍ بقيمة 1.5 مليار درهم، و113 رهن فلل وشقق بقيمة 200 مليون درهم، أهمها بمنطقة المركاض بقيمة 471 مليون درهم ورهن في منطقة الخليج التجاري بقيمة 203 ملايين.