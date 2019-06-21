«اتصالات» تستعد لتقديم خدمات الجيل الخامس للأعمال

المصدر: Ⅶ أبوظبي ــ رامي سميح

قال الدكتور أحمد بن علي، نائب رئيس أول اتصالات المؤسسة في مجموعة «اتصالات»، إن الشركة بدأت مرحلة الاستعداد لتشغيل خدمات الجيل الخامس «5G» لقطاع الأعمال في الدولة بعد إطلاق الخدمات ذاتها للأفراد.

وأضاف، في تصريحات أمس على هامش مؤتمر بالتعاون مع إريكسون لاستعراض أحدث الابتكارات التكنولوجية لتقنيات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي إلى جانب حلول التشغيل الآلي، إن الشركة رصدت نحو 4 مليارات درهم خلال العام الحالي لتطوير وتحديث بنيتها التحتية والشبكية بشكل دائم ومستمر، ومواصلة الاستثمار في تحديث الشبكات المختلفة من بينها؛ شبكات الهاتف المتحرك، وشبكة الألياف الضوئية، وتطوير البنية التحتية ودعمها من خلال الاستثمار في التقنيات المستقبلية مثل شبكة الجيل الخامس.

وأوضح أن «اتصالات» تسعى لمواصلة إنشاء المحطات الخاصة بشبكة الجيل الخامس بهدف توفيرها في مختلف أنحاء الدولة. وقال: بدأنا العمل على نشر أكثر من 1000 محطة تغطية تدعم هذه الشبكة خلال العام الحالي، وبالشكل الذي يتيح للعملاء فرصة التمتع بتجربة حالات الاستخدام المتقدمة الجديدة، وتشمل؛ التحكم الذكي في الآلة، والأمن الذكي، ومقاطع الفيديو عالية الوضوح والدقة، والصور المجسمة، والألعاب السحابية التفاعلية عبر الإنترنت.

طفرة تقنية

وأوضح أن شبكة الجيل الخامس لا تعتبر امتداداً لما سبقها فهي لا تقتصر على الاتصال فقط، وإنما هي طفرة تقنية جديدة، ومختلفة تماماً عن تقنيات الاتصالات السابقة منذ الجيل الأول وحتى الرابع، حيث كانت التقنيات السابقة محدودة النطاق، وقليلة الاعتمادية لاسيما في مجال تطبيق الوقت الفعلي مثل قيادة السيارة، وإجراء العمليات الجراحية عن بُعد، فيما تبلغ سرعة الجيل الخامس 20 ضعف الجيل الرابع، ما يوفر وقت استجابة أسرع.

وذكر أن شبكة الجيل الخامس المتقدمة توفر قائمة لا حصر لها من الإمكانات والحلول والخدمات المبتكرة مثل تقنيات الواقع المعزّز والافتراضي والتشغيل الآلي والمركبات ذاتية القيادة، والروبوتات المتقدمة والطباعة ثلاثية الأبعاد والتكنولوجيا القابلة للارتداء.

وأشار إلى أن «اتصالات» نجحت بتحقيق العديد من الإنجازات، حيث تصدرت الإمارات خلال العام الجاري، دول العالم للمرة الثالثة على التوالي بتحقيقها أعلى نسبة نفاذ لشبكة الألياف الضوئية الواصلة إلى المنازل، كما نجحت «اتصالات» في أن تكون صاحبة «محفظة العلامة التجارية الأعلى قيمة» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من قبل وكالة «براند فاينانس» العالمية.

رحلة

وأوضح بن علي أن الشركة بدأت رحلة الجيل الخامس منذ فبراير 2014 أثناء المشاركة في المؤتمر العالمي للهواتف المتحركة، حيث تم الإعلان في ذلك الوقت عن عقد عدد من الشراكات الاستراتيجية مع أهم الشركاء العالميين الفاعلين في قطاع الاتصالات، لتبدأ مع هذا الإعلان مرحلة الاختبارات التجريبية لشبكة الجيل الخامس والتي كانت الأولى من نوعها في المنطقة.

وتابع: بعد مرور نحو 4 سنوات من العمل والتجارب والاختبارات المتواصلة، وبالتحديد في 14 مايو 2018 أعلنا إطلاق أول شبكة جيل خامس على نطاق تجاري، لتكون بذلك «اتصالات» أول مشغل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ينجح في إطلاق هذه الشبكة.

إكسبو

وأوضح أن «اتصالات» بدأت تقديم خدمات شبكة الجيل الخامس للعديد من الشركاء في الإمارات، لتمكينهم من التمتع بالإمكانيات الهائلة لهذه الشبكة. وفي 10 يوليو 2018 أصبح معرض إكسبو 2020 دبي أول مؤسسة كبرى في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا تحصل على خدمات الجيل الخامس لشبكات الاتصالات، مشيراً إلى أن «إكسبو دبي» سيكون أكبر منطقة اتصال وتواصل على وجه الأرض مع استخدام تقنيات الجيل الخامس.

وقال: «في 30 مايو 2019 الماضي أعلنت»اتصالات«أن هاتف ZTE Axon 10 Pro الداعم لشبكة الجيل الخامس فائقة السرعة، أصبح متاحاً لاستخدام عملائها في الإمارات، كما أعلنا خلال يونيو الجاري تزويد»اتصالات«مبنى مطار أبوظبي الجديد بخدمات شبكة الجيل الخامس، ولتكون بذلك أول شركة اتصالات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتمكن من توفير شبكة الجيل الخامس داخل مطار دولي».

واقع ملموس

من جانبه، قال المهندس سعيد الزرعوني، نائب أول الرئيس لشبكات الهاتف المحمول بشركة «اتصالات»، أن الشركة تتعاون مع إريكسون لتوفير منصة متقدمة تتيح لقطاعي الأعمال والأفراد في الإمارات تجربة أحدث ابتكارات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء بشكل مباشر، إضافة إلى مناقشة أحدث الاتجاهات التقنية التي ستعيد رسم معالم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

عروض

شملت عروض لـ«اتصالات» أمس مجموعة من حالات الاستخدام المبنية على الجيل الخامس وإنترنت الأشياء منها عرض يتيح للفرقة الموسيقية أداء المعزوفات بشكل افتراضي وآني، ويمكن الموسيقيين من العزف في الوقت الفعلي بغض النظر عن المسافة الجغرافية. وتم عرض التواصل باستخدام الجيل الخامس عبر صورة ثلاثية الأبعاد بتقنية الهولوجرام.