190 مليار درهم رؤوس أموال الشركات الحكومية المسجلة

المصدر: أبوظبي - وام

بلغ إجمالي رؤوس أموال الشركات الحكومية المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع 190.4 مليار درهم تقريبا، فيما وصل إجمالي رؤوس أموال الشركات غير الحكومية 221.52 مليار درهم وذلك بحسب أحدث الأرقام الصادرة عن الهيئة.

وتصدرت إمارة أبوظبي المركز الأول من حيث الشركات الحكومية المسجلة بإجمالي رؤوس أموال بلغت 190 مليار درهم تلتها إمارة دبي بإجمالي رؤوس أموال بلغت 50 مليون درهم.

أما بالنسبة للشركات غير الحكومية المسجلة في الهيئة فقد احتلت إمارة دبي مركز الصدارة بإجمالي رؤوس أموال بلغت 110 مليارات درهم، ثم تلتها إمارة أبوظبي بإجمالي رؤوس أموال بلغت 72.9 مليار درهم، ثم جاءت بعد ذلك إمارة الشارقة بنحو 22.1 مليار درهم ورأس الخيمة 9.7 مليارات درهم وأم القيوين 2.21 مليار درهم ونحو 2.13 مليار درهم لإمارة عجمان.